Залежить від ситуації з Covid-19. Маркарова розповіла, що над організацією зустрічі Зеленського та Байдена «активно працюють»

Поки що ситуація з візитами дуже сильно залежить не тільки від політичної волі, а й від ситуації з Covid-19

Пандемія ускладнює організацію особистих зустрічей високопосадовців

В Україні триває активна робота над організацією зустрічі президента Володимира Зеленського з його американським колегою Джо Байденом.

Про це в інтерв’ю Радіо Свобода заявила посол України в США Оксана Маркарова.

«І я активно, і міністерство, і Офіс Президента працюють над організацією візитів – як наших візитів до США різного рівня, безумовно, візиту Президента, як так само запрошення для високопосадовців американських і, безумовно, Президента відвідати Україну», – зазначила Маркарова.

Вона додала, що пандемія ускладнює організацію особистих зустрічей високопосадовців.

«Поки що ситуація з візитами дуже сильно залежить не тільки від політичної волі чи графіків, вона також залежить від ситуації з Covid-19», – наголосила посол.

Нагадаємо, президенти США і України Джо Байден і Володимир Зеленський 2 квітня провели першу телефонну розмову на тлі ескалації бойових дій на сході України і нарощуванні Росією військової сили на кордонах.

Раніше тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін розповіла, що Україна буде пріоритетом для адміністрації Байдена, і немає сумнівів, що телефонна розмова між президентом США та президентом Зеленським відбудеться. Тож у посольстві пообіцяли, що Байден зателефонує Зеленському.

Як відомо, останнім часом ситуація на Донбасі загострилася, а кількість обстрілів із боку бойовиків збільшилася.

Головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак заявив, що Росія стягує війська до кордону України. У четвер російська армія почала масштабні навчання в окупованому Криму. Також навчання відбуватимуться у Волгоградській та Ростовській областях.

Крім того, за інформацією Хомчака, Росія заводить свої війська на територію Білорусі під приводом різних навчань.

Президент Володимир Зеленський відреагував на стягування російських військ до українських кордонів і вважає, що Україна готова до провокацій ворога.

Тим часом США посилюють розвідку в Європі через стягування російських військ до українських кордонів.

Головне управління розвідки Міноборони 1 квітня повідомило, що країна-агресорка Росія завершує підготовку комплексу заходів для провокації українських військових на відповідь на ворожі дії вздовж лінії зіткнення на Донбасі. Росія може почати наступ вглиб території України.

На нарощення військової присутності Росії поблизу українських кордонів відреагували у США. Вашингтон стурбований такими діями російської армії.

У Кремлі ж заявили, що стягування російських військ до кордону з Україною «не має нікого турбувати». Мовляв, це така відповідь НАТО.

Разом з тим Україна на засіданні тристоронньої групи ініціюватиме «великоднє перемир’я».

Як вже відомо, Росія відмовилася від припинення вогню на Донбасі з 1 квітня.

Напередодні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав нинішню ескалацію з боку Росії системною та наймасштабнішою за останні роки.

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