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    Боррель зробив заяву щодо російських військ біля кордону України

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    Боррель не виключив ймовірність агресії РФ - Боррель зробив заяву щодо російських військ біля кордону України
    Боррель не виключив ймовірність агресії РФ
    фото з відкритих джерел

    Боррель підкреслив, що біля східного українського кордону та на окупованих територіях перебуває близько 100 тисяч російських військови

    Глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель вважає можливим військове вторгнення Росії, яка останні місяці нарощує війська на кордоні з Україною, повідомляє ВВС.

    Боррель підкреслив, що біля східного українського кордону та на окупованих територіях перебуває близько 100 тисяч російських військових.

    «Я гадаю, вони прийшли туди не пити кави», – сказав він.

    Росія з кінця жовтня стягує війська до українських кордонів. Західні ЗМІ з посиланням на джерела повідомляли, що російське вторгнення в Україну може статися на початку 2022 року, до цього залучать до 175 тисяч військовослужбовців РФ.

    Високий представник Європейського Союзу із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель перебував в Україні 4-6 січня і в рамках візиту відвідав Донбас.

    До слова, раніше Жозеп Боррель оцінив вимогу Росії зупинити розширення НАТО та ЄС на схід. Боррель назвав умови Москви припинити подальше розширення «цілком неприйнятними» і зазначив, що це «чисто російська повістка».

    Він наголосив, що Москва вперше представила свій порядок денний письмово.

    Також у 2021 році Європейський Союз показав яскраві приклади силової політики, зокрема у східному сусідстві, твердо й уніфіковано надаючи своїм партнерам політичну та оперативну підтримку. Одним із підсумків року для ЄС стало протистояння загрозам Росії. Про це високий представник Євросоюзу у закордонних справах та безпековій політиці Жозеп Боррель написавв опублікованому передноворічному огляді у блозі Європейської служби зовнішніх зв’язків.

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    Теги: ЄС Росія Донбас НАТО санкції
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    Боррель зробив заяву щодо російських військ біля кордону України