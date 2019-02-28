Правозахисний рух «Сила права» заявив про підтримку Тимошенко



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Юлія Тимошенко розуміє, що країну треба захищати на всіх фронтах: дипломатичному, юридичному, економічному, - Сенченко

Громадський правозахисний рух «Сила права» має позитивний досвід співпраці з Тимошенко, - правозахисник

Лідер Всеукраїнського громадського руху «Сила права» Андрій Сенченко заявив, що вони підтримують лідера партії «Батьківщина» Юлію Тимошенко, бо вона зможе забезпечити відшкодування збитків завданих внаслідок агресії Російської Федерації. Про це він заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН, йдеться на сторінці руху у Facebook.

Правозахисник наголосив, що громадський правозахисний рух «Сила права» має позитивний досвід співпраці з Тимошенко.

Всеукраїнський правозахисний рух прагне досягти суспільно-державного партнерства у реалізації програми притягнення до відповідальності Російської Федерації, як держави-агресора і стягнення з РФ шкоди, нанесеної громадянам, бізнесу та українській державі.

Завдяки юридичній підтримці «Сили права» вже є понад 1000 судових рішень, що юридично довели факт російської агресії.



Правозахисники також порахували, якщо два мільйони постраждалих українських громадян звернуться до суду за відшкодуванням збитків, завданих російською агресією, то загальна сума компенсації перевищить 100 мільярдів євро.

Як повідомлялося, Тимошенко скаржиться, що вже третій день не може запустити процедуру імпічменту.

Вона заявила, що постанову про імпічмент вже підписали фракція «Самопоміч», Радикальна партія Олега Ляшка, «Відродження», незалежні депутати та частина єврооптимістів.

Також Тимошенко зареєструвала законопроект про повернення відповідальності за незаконне збагачення чиновників.