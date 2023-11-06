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Зеленський доручив готуватися до президентських виборів – Гончаренко

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Зеленський доручив готуватися до президентських виборів – Гончаренко
За словами нардепа, Володимир Зеленський вирішив провести президентські вибори в наступному році
фото: Офіс Президента

Нардеп Гончаренко заявив, що президентські вибори заплановані на кінець березня 2024 року 

Володимир Зеленський ухвалив рішення про проведення президентських виборів 31 березня 2024 року. Про це заявив в ефірі телеканалу «Еспресо» народний депутат Олексій Гончаренко.

«За моєю інформацією, Володимир Зеленський прийняв рішення провести президентські вибори в наступному році. Він дав доручення Офісу президента готуватись до виборів, які планують провести 31 березня 2024 року», – заявив Гончаренко.

За його словами, пояснити таке рішення суспільству збираються тим, що це начебто вимога західних партнерів. Зокрема, тим, що якщо не провести ці вибори, то Зеленський втрачає легітимність.

«Хочу відразу запевнити, що західні партнери ніяких виборів від нас не вимагають. Немає жодних публічних чи не публічних вимог. Це ніяк не повʼязано з нашими партнерами. Це виключно політичні завдання, які перед собою ставить Офіс президента. Мова йде тільки про президентські вибори. Оскільки парламентські прямо заборонені Конституцією України», – наголосив нардеп.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що президент України Володимир Зеленський розглядає «за» і «проти» проведення президентських виборів наступною весною. 

Раніше Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування щодо термінів проведення виборів. Переважна більшість респондентів вважає, що зараз вони не на часі.

Повідомлялося, що Керівництво Верховної Ради звернулося до парламентів інших країн, щоб вивчити досвід проведення виборів під час війни.

До слова, президент Володимир Зеленський повідомив, що в Україні можуть відбутися вибори тільки у разі, якщо «парламенту вдасться вирішитися всі завдання щодо забезпечення доступу до голосування». 

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Теги: вибори Олексій Гончаренко Володимир Зеленський президент Офіс президента

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