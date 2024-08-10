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У Міноборони Латвії не готові до обов'язкового призову жінок на службу

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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У Міноборони Латвії не готові до обов'язкового призову жінок на службу
Наразі в СДО служать 11 жінок
фото з відкритих джерел

Влада Латвії вважає, що питання про обов'язковий призов жінок до армії ще не готове до широкого обговорення

Міністерство оборони Латвії вважає передчасним обговорення обов'язкового призову жінок до Служби державної оборони (СДО). Про це повідомляє  Delfi.

Заступник директора департаменту державної оборони Крістерс Граузе зазначив, що наразі в СДО служать лише 11 жінок, що свідчить про недостатню готовність суспільства до такого кроку. Він підкреслив необхідність проведення аналізу та вивчення громадської думки перед тим, як повертатися до цієї теми.

«Якщо ми говоримо, що призов жінок має бути обов'язковим, то одразу виникає низка запитань, а саме: чи буде кількість призовників пропорційною між чоловіками та жінками, або ж жінок призиватимуть більше», –  наголосив Граузе.

Граузе також звернув увагу на низку питань, які виникають у зв'язку з можливим обов'язковим призовом жінок, зокрема щодо пропорційності призову між чоловіками та жінками.

Раніше повідомлялося, що Латвія надасть €10 млн на ініціативу із закупівлі боєприпасів для України.

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Теги: Міноборони армія Латвія

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