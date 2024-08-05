Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Мешканці Латвії стали менше підтримувати українських біженців: дані опитування

Ірина Озтурк
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Мешканці Латвії стали менше підтримувати українських біженців: дані опитування
У Латвії українці отримують все меншу підтримку
фото із відкритих джерел

Латвійці стали менше підтримувати українських біженців

48% жителів Латвії віком від 18 до 75 років підтримують прийом українських військових біженців у Латвії. Про це свідчать дані опитування громадської думки, проведеного SIA Rait Custom Research Baltic на замовлення Державної канцелярії, пише tvnet.lv.

«Це означає, що підтримка мешканцями Латвії прийому українських військових біженців у Латвії знизилася. У березні 2024 року прийом українських військових біженців у Латвії підтримували 60,1% мешканців, тоді як у листопаді минулого року цей показник становив 52%, що свідчить про те, що після сплеску у березні підтримка статистично значно знизилася і зараз перебуває на тому ж рівні, що і пів року тому», – зазначає видання. 

Однак порівняно з березневим опитуванням частка населення, яке виступає за вступ України до НАТО, залишилася стабільною: 45% у червні та 46% у березні.Такий самий рівень підтримки спостерігається і щодо вступу України до Європейського Союзу. У червні вступ України до ЄС підтримували 45% респондентів, а у березні – 46%. В опитуванні брали участь 1005 респондентів – постійних мешканців Латвії – у віці 18-75 років.

До слова, у Ризі з'явився будинок для українських біженців, де вони зможуть провести перші 120 днів перебування у Латвії, доки не знайдуть собі іншого житла. Тут можуть розміститися до 125 осіб. На двох поверхах будівлі відремонтовано та мебльовано кімнати. Обладнана спільна кухня, де встановлені електричні плити та пральні машини. 

Читайте також: Українські біженці рятують економіку Європи
Теги: соцопитування Латвія українці біженці

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пізно ввечері 19 липня колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху
Як ми можемо помститись за смерть Ірини Фаріон?
20 липня, 17:41
Окремо буде проведено дослідження етнічних, мовних та релігійних ідентичностей жителів Чернівецької та Закарпатської областей
В яку церкву ходите, якою мовою розмовляєте? Уряд готує масштабне опитування українців
9 липня, 10:13
Найменшою популярністю у біженців користуються Мальта, Угорщина і Словаччина
Стало відомо, яка країна Європи стала найпривабливішою для прохачів притулку
9 липня, 09:12
Нове командування, яке створюється у Вісбадені, Німеччина, підтримуватиме Україну в питаннях тренування, оснащення, логістики, а також координації відповідних фінансових зобов’язань
США назвали завдання представника НАТО в Україні
11 липня, 08:35
Республіканська партія США обрала Джей Ді Венса як кандидата на посаду віцепрезидента США
Джей Ді Венс і його ставлення до України: що відомо про кандидата у віцепрезиденти США
16 липня, 13:39
На сьогодні в Ірландії вже переселили 2 522 українців
Українські біженці в Ірландії «розчаровані»: The Times назвала причину
21 липня, 17:47
32% українців вважають, що досягнення миру, Україна може відмовитися від деяких своїх територій
Скільки українців готові до територіальних поступок РФ: результати опитування
23 липня, 16:35
Дмитро Лазуткін прокоментував мобілізацію в Україні
В Україні знизять призовний вік? Відповідь речника Міноборони
26 липня, 17:22
Шевченко особисто привітав збірну
Шевченко особисто привітав олімпійську збірну України з перемогою над Марокко
27 липня, 22:33

Соціум

Мешканці Латвії стали менше підтримувати українських біженців: дані опитування
Мешканці Латвії стали менше підтримувати українських біженців: дані опитування
Знищено Су-34 та склад зброї: розвідка розкрила подробиці удару по аеродрому «Морозовськ»
Знищено Су-34 та склад зброї: розвідка розкрила подробиці удару по аеродрому «Морозовськ»
Видання Bild розповіло, яка біда заважає працювати німецьким розвідникам
Видання Bild розповіло, яка біда заважає працювати німецьким розвідникам
Влада Ірландії робить «цинічний крок» щодо українських біженців
Влада Ірландії робить «цинічний крок» щодо українських біженців
Туреччина відкриває для масового туризму один із найзагадковіших островів
Туреччина відкриває для масового туризму один із найзагадковіших островів
Лікарі-біженці з України не можуть працювати у Німеччині – Deutsche Welle
Лікарі-біженці з України не можуть працювати у Німеччині – Deutsche Welle

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
29K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 серпня: ситуація на фронті
20K
Прогноз магнітних бур на 4-6 серпня: якою буде сонячна активність
19K
5 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9041
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
6977
Донька Фаріон розповіла про її передчуття перед убивством
6817
Знищення бомбардувальника Ту-22М3: розвідники назвали імена загиблих пілотів (відео)

Новини

Три медалі на Олімпіаді, заява Малі про розрив дипвідносин з Україною: головне за ніч
Сьогодні, 06:37
Енергетики цілодобово працюють над усуненням наслідків обстрілів. ДТЕК показала відео
Вчора, 20:38
Перше «золото» на Олімпіаді, удар «Хезболли» по Ізраїлю: головне за ніч
Вчора, 06:38
Відсутність продажу брухту «Укрзалізниці» призводить до втрат держбюджету – ГМК Центр
3 серпня, 13:10
Атака на Ростовську область, влучання на Вінниччині: головне за ніч
3 серпня, 06:35
За день ДТЕК повернув світло в п'ять населених пунктів, що були без електроенергії через обстріли
2 серпня, 18:56

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua