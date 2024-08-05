Мешканці Латвії стали менше підтримувати українських біженців: дані опитування

Латвійці стали менше підтримувати українських біженців

48% жителів Латвії віком від 18 до 75 років підтримують прийом українських військових біженців у Латвії. Про це свідчать дані опитування громадської думки, проведеного SIA Rait Custom Research Baltic на замовлення Державної канцелярії, пише tvnet.lv.

«Це означає, що підтримка мешканцями Латвії прийому українських військових біженців у Латвії знизилася. У березні 2024 року прийом українських військових біженців у Латвії підтримували 60,1% мешканців, тоді як у листопаді минулого року цей показник становив 52%, що свідчить про те, що після сплеску у березні підтримка статистично значно знизилася і зараз перебуває на тому ж рівні, що і пів року тому», – зазначає видання.

Однак порівняно з березневим опитуванням частка населення, яке виступає за вступ України до НАТО, залишилася стабільною: 45% у червні та 46% у березні.Такий самий рівень підтримки спостерігається і щодо вступу України до Європейського Союзу. У червні вступ України до ЄС підтримували 45% респондентів, а у березні – 46%. В опитуванні брали участь 1005 респондентів – постійних мешканців Латвії – у віці 18-75 років.

До слова, у Ризі з'явився будинок для українських біженців, де вони зможуть провести перші 120 днів перебування у Латвії, доки не знайдуть собі іншого житла. Тут можуть розміститися до 125 осіб. На двох поверхах будівлі відремонтовано та мебльовано кімнати. Обладнана спільна кухня, де встановлені електричні плити та пральні машини.