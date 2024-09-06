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Латвія планує конфіскувати зареєстровані в Білорусі автомобілі

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Латвія планує конфіскувати зареєстровані в Білорусі автомобілі
Латвія змінює правила для білоруських автівок
фото із відкритих джерел

Відповідні поправки до законодавства були прийняті та передані на засідання місцевого Сейму – їх депутати розглянуть у вересні

Сейм Латвії підтримав у першому читанні поправки до Закону «Про дорожній рух», які з 1 листопада цього року запроваджують заборону на перебування в Латвії транспортних засобів, зареєстрованих у Білорусі.

Законопроєкту присвоєно терміновість – він буде затверджений у двох, а не у трьох читаннях. Згідно із документом у Латвії, автомобілі потрібно або зареєструвати в країні, або вивезти з країни до 31 жовтня. Інакше їх можуть конфіскувати. Про це пише Baltnews.

Нагадаємо, з 16 липня Латвія запровадила заборону на в'їзд автомобілів з білоруськими номерами. Але це не заважає тим самим автомобілям в'їжджати до Латвії через внутрішні кордони ЄС. Є варіант в'їхати і безпосередньо, але для цього доведеться подати попередню заяву з документами до служби фінансової розвідки Латвії.

 У той же час, зараз Міністерство юстиції Латвії запропонувало зробити винятки із заборони на в'їзд для білоруських автомобілів: пропонують дозволити в'їзд до країни авто з білоруськими номерами, водії яких – люди з обмеженими можливостями або їдуть відвідати родичів. Крім того, пропонується зробити виняток для зареєстрованих у Білорусі машин у «особливих випадках», пов'язаних із безпекою.

Після 31 жовтня білоруські автомобілі зможуть в'їхати до Латвії лише один раз для транзитного поїзда, водії мають заздалегідь подати заявку через систему електронних послуг Дирекції безпеки дорожнього руху.

Міністерство юстиції пропонує включити до регулювання два винятки. Документ не стосуватиметься осіб з обмеженою рухливістю, які керують автомобілями, що належать їм, зареєстрованими в Білорусі, і в'їжджають до Латвії, щоб відвідати родичів. Крім того, за рекомендацією Міністерства закордонних справ автомобілі, зареєстровані в Білорусі, зможуть в'їхати до Латвії в особливих випадках, пов'язаних з безпекою. У таких випадках особам необхідно отримати дозвіл від Служби фінансової розвідки для в'їзду на територію Латвії.

Зміни передбачають обов'язок власників автомобілів з білоруськими номерами, які в'їхали на територію Латвії, зареєструвати їх у Латвії у встановлений термін, а також встановлюють відповідальність за недотримання цього обов'язку.

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Теги: Білорусь Міністерство юстиції Латвія дорожній рух автомобіль правила законопроєкт

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