Прем'єр-міністр Шмигаль йде під суд. Що відомо про справу?

У разі програшу справи прем’єр-міністр може потрапити до реєстру корупціонерів і втратити посаду

Сьогодні Печерський районний суд Києва призначив до розгляду справу щодо прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані держпорталу «Судова влада України».

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Згідно з публічною інформацією, очільник уряду має статус особи, яка притягується до адміністративної відповідальності. Головуючою у справі визначено суддю Світлану Гречану.

дані держпорталу «Судова влада України»

За даними «Главкома», скоріше за все, йдеться про адміністративну справу, побудовану на протоколі Національного агентства з питань запобігання корупції. 11 січня НАЗК поінформувало, що очільник уряду ознайомився з повідомленням про корупцію від викривача (працівника Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ), доручив відповідним посадовцям опрацювати і поінформувати заявника та Кабмін.

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«При цьому серед посадових осіб, яким доручили розглянути повідомлення, зазначено й Голову КРАІЛ Івана Рудого, про протиправні дії якого й повідомлялося. Дізнавшись про це, посадовець прийняв рішення про порушення дисциплінарного провадження щодо викривача. Однак, відповідно до законодавства, викривача не може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності чи піддано з боку його керівника або роботодавця іншим негативним заходам впливу. Встановивши факт таких дій, НАЗК склало протокол щодо Голови КРАІЛ 5 січня 2024 року», – йшлося у повідомленні.

Таким чином, пояснює НАЗК, Денис Шмигаль вчинив адміністративне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 1728 КУпАП, оскільки незаконно розголосив інформацію про викривача, яка стала йому відома у зв’язку з виконанням службових обов’язків.

Якщо суд визнає Дениса Шмигаля винним у вчиненні адміністративного правопорушення, то на посадовця буде накладено штраф з позбавленням права обіймати певні посади на один рік, що буде підставою для внесення відомостей стосовно нього до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.

Пізніше прессекретар прем'єра Ольга Куришко заявила, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль не розголошував жодної інформації про викривача.

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12 січня Кабмін призначив службове розслідування щодо Голови Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей Івана Рудого терміном на два місяці. Відповідальним за розслідування є Національне агентство з питань державної служби.

На підсумковій пресконференції 15 січня 2014 року уже колишній голова НАЗК Олександр Новіков наголосив, що ще 10 січня матеріали щодо прем’єра Шмигаля було скеровано до суду.

Додамо цікавий факт. У вересні 2023 року суддя Печерського райсуду Києва Світлана Гречана закрила адміністративну справу, пов’язану з корупцією, проти ексзаступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка. Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) запідозрило Тимошенка у вчиненні дій в умовах конфлікту інтересів та отриманні подарунків з порушенням закону. Зокрема, топпосадовцю Банкової закидали одержання двох подарунків у вигляді прокату автівки Porsche Taycan, 2021 року випуску від неблизької особи (сума подарунку – 122 тис. грн) і тимчасового проживання у готелі Emili Resort (45,4 тис. грн).

Також НАЗК вважало, що колишній високопосадовець, використавши свій вплив, доручив співробітнику департаменту з питань регіональної політики Офісу президента виконати делікатне прохання – отримати візи, які виготовлені на ім’я Кирила Тимошенка та його сина.