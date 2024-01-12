Зеленський та Сунак підписали угоду у сфері безпеки

Згідно з угодою Лондон обмінюватиметься з Україною розвідданими, допомагатиме з кібербезпекою, військовою підготовкою

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єром Великої Британії Ріші Сунаком, який приїхав до Києва. Про це повідомив глава України в Telegram.

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«Сьогодні ми стоїмо пліч-о-пліч як друзі та союзники. Це сигнал світу: Україна не наодинці», – написав президент.

Зеленський також оприлюднив відео зустрічі з британським прем'єром.

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На кадрах помітно, що президент України та прем'єр Британії підписали договір, який називається «Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною і Сполученим королівством Великої Британії та Північної Ірландії». Відповідно до неї Велика Британія надаватиме Україні «постійну та всебічну підтримку» протягом наступного десятиліття. Зокрема, Лондон обмінюватиметься з Україною розвідданими, допомагатиме з кібербезпекою, військовою підготовкою та посилить оборонно-промислову співпрацю.

Зазначимо, цей договір став першим у сфері безпекових угод на виконання домовленостей, узгоджених під час Вільнюського саміту НАТО між Україною, членами «Групи семи» та державами, що до них приєдналися. Безпекові зобов’язання Великої Британії за цим документом діятимуть до вступу України в НАТО.

Згодом підписання договору підтвердив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

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Нагадаємо, сьогодні, 12 січня, прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак прибув з робочим візитом до Києва.

Як повідомлялося, у ході візиту Сунак підпише з президентом України Володимиром Зеленським угоду про співпрацю між Великою Британією та Україною у сфері безпеки, яка зобов'язує Велику Британію забезпечити обмін розвідувальною інформацією, кібербезпеку, медичну та військову підготовку, а також співпрацю в оборонній промисловості.

Велика Британія також надасть Україні військову допомогу у розмірі 2,5 млрд фунтів стерлінгів у 2024-25 роках, що на 200 мільйонів фунтів стерлінгів більше, ніж у попередні два роки, оголосив прем'єр-міністр.

До слова, востаннє Сунак відвідував Київ в листопаді 2022 року.