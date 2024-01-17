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Болгарія досі не відправила Україні обіцяні БТР: стала відома причина

Діана Гасюк
glavcom.ua
Болгарія досі не відправила Україні обіцяні БТР: стала відома причина
Міністр оборони Болгарії Тодор Тагарєв
фото з відкритих джерел

Міністр оборони Болгарії Тодор Тагарєв: «Логістична частина поставлення Україні БТР уже зрозуміла»

Міністр оборони Болгарії Тодор Тагарєв повідомив 17 січня, що відправлення 100 бронетранспортерів, яке було домовлене минулого року із складів Міністерства внутрішніх справ до України, ще не розпочалося. Про це пише БНР.

Під час засідання парламентського комітету з оборони Тагарєв відзначив, що логістична частина поставлення БТР Україні вже налагоджена: «Вже зрозуміло, хто їх буде завантажувати, куди вони поїдуть. Це, знову ж таки, дуже серйозна логістична операція».

«Ми також знаємо суму, яка необхідна (для транспортування – ред.). Для нашого бюджету вона була б посильною, але спочатку ми спробуємо варіант у форматі «Рамштайн» – чи не скаже хтось із наших інших союзників: «А, це дуже гарна ідея, я оплачу транспорт», – додав він.

Міністр оборони Болгарії запевнив: якщо союзники на «Рамштайн» не зголосяться оплатити відправлення БТР, «будуть шукати інші варіанти», включно через окреме рішення болгарського парламенту.

Раніше повідомлялося, що 8 грудня, Національні збори Болгарії  проголосували за подолання вето президента Румена Радева щодо угоди між міністерством внутрішніх справ Болгарії та Міністерством оборони України про постачання Болгарією старих бронетранспортерів (БТР) Україні, ратифікованої парламентом минулого місяця. 

Нагадаємо, 7 грудня Комітет з питань оборони в парламенті Болгарії прийняв рішення про надання додаткової військової допомоги Україні.

Раніше повідомлялося, що президент Болгарії  Румен Радев наклав вето на відправку Україні 100 бронетранспортерів.

Теги: війна Україна військова техніка Болгарія

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