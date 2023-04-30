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Президент Чехії обурений: Україні постачається мало снарядів

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
Президент Чехії обурений: Україні постачається мало снарядів
фото з відкритих джерел

Чехія у співпраці з іншими союзниками шукатиме способів збільшення постачання боєприпасів в Україну

Чехія у співпраці з іншими союзниками шукатиме способів збільшення постачання боєприпасів в Україну.  

Про це  заявив президент країни Петро Павло після повернення до Праги з Києва.

За його словами, Україна відчуває гостру нестачу снарядів, які необхідні для початку контрнаступу, повідомляють České Noviny.

«Запаси деяких з необхідних Україні боєприпасів є в країнах, які традиційно закуповували радянську техніку», – додав він.

«Критична нестача боєприпасів не лише обмежує здатність України ефективно оборонятися, а й певною мірою обмежує можливості проведення нею успішного контрнаступу», – цитує видання Павела.

Президент Чехії також зазначив, що союзники постачають Україні ефективне озброєння, зокрема сучасні танки, але з мінімальною кількістю боєприпасів. Українські військові, за його словами, можуть розгорнути техніку лише на кілька днів, а згодом їм доводиться відводити її назад. 

«По суті це стає складським запасом. І в цьому немає особливого сенсу», – підсумував Павло.

Нагадаємо, президент Чехії Петр Павел під час візиту до Україні залишив послання росіянам на військовій техніці. Він написав: «Їдьте додому, доки не пізно». Фотографію з написом він опублікував у твіттер. 

Теги: Чехія допомога ЗСУ контрнаступ

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