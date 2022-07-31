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Президент підписав низку важливих законів

Дзвенислава Карплюк
Вчора, 22:47 glavcom.ua
Президент підписав низку важливих законів
Зеленський підписав низку важливих законів щодо щодо захисту цивільного населення
фото: Офіс президента

Зеленський підписав закони, які ліквідують бюрократичні бар’єри, які обмежували допомогу людям

Президент України Володимир Зленський підписав декілька важливих законів, зокрема закон щодо надання додаткових гарантій захисту працівникам засобів масової інформації, які працюють в районах ведення бойових дій, що посилить захист українських журналістів. Про це Зеленський сказав 31 липня під час свого звернення до українців. 

Глава держави розповів про інші важливі впровадження.

«Підписав сьогодні декілька важливих законів, зокрема закон щодо надання додаткових гарантій захисту працівникам засобів масової інформації, які працюють в районах ведення бойових дій. Це посилить захист наших журналістів. Закон щодо забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб – ліквідовуються бюрократичні бар’єри, які обмежували допомогу людям. Закон щодо захисту цивільного населення у разі надзвичайних ситуацій і воєнних дій. Також закон, який створює умови для комплексної термомодернізації будівель і спрощує процес відновлення житлового сектору, пошкодженого ударами окупантів»,  – заявив глава держави.

Зеленський додав, що підписав і «важливі ратифікаційні закони та деякі інші акти».

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що цієї доби відбувся один із найжорстокіших обстрілів Миколаєва та області за весь час повномасштабної війни.

Теги: Володимир Зеленський закон Офіс президента

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