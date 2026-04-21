Президент підписав закон про об'єднання енергоринків України та ЄС

Ухвалення законопроєкту є важливим кроком у процесі синхронізації національного законодавства у сфері енергетики з правом ЄС
фото: Офіс президента

Документ створює правові засади для об'єднання ринків «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку з європейськими зонами торгівлі

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт №12087-д про імплементацію норм права Європейського Союзу та інтеграції енергетичних ринків, підвищення безпеки постачання і конкурентоспроможності у сфері енергетики. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт Верховної Ради.

Документ спрямований на формування комплексної правової бази для повноцінної інтеграції українського ринку електричної енергії до внутрішнього енергетичного ринку Європейського Союзу.

Зокрема, закон передбачає створення правових засад для об’єднання ринків (market coupling) «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку з європейськими зонами торгівлі (щоб торгівля електроенергією відбувалася узгоджено за цінами і обсягами як на наступний день, так і в той самий день).

Також документ визначає імплементацію європейської моделі готовності до ризиків в електроенергетиці та запровадження механізмів забезпечення потужності, а також врегулювання взаємодії між оператором системи передачі та оператором ринку для забезпечення транскордонного обміну електроенергією;

Крім того, йдеться про розвиток нових гнучких інструментів ринку, зокрема діяльності з агрегації та управління попитом (з’являться нові способи гнучко керувати попитом і пропозицією, зокрема об’єднувати невеликі джерела енергії (агрегація) та контролювати, коли і скільки споживачі використовують електроенергію), а також посилення ролі споживачів через розвиток громадських енергетичних об'єднань та інституту активного споживача.

Окрему увагу приділено безпеці постачання:

  • запроваджуються плани готовності до ризиків;
  • посилюється координація з регіональними центрами;
  • забезпечується відповідність вимогам Entso-E (українська енергосистема буде працювати за стандартами та правилами європейської мережі передачі електроенергії (Entso-E), щоб забезпечити безпеку та сумісність із країнами ЄС).

До слова, 7 квітня Верховна Рада України ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №12087-д про об’єднання ринків електроенергії України та Європейського Союзу. Рішення підтримали 245 народних депутатів під час пленарного засідання.

