Зеленський пояснив, чому США ігнорують докази російської допомоги Ірану

Український лідер переконаний, що адміністрація президента США Дональда Трампа довіряє російському диктатору

Президент України Володимир Зеленський намагався переконати США у тому, що Росія допомагає Ірану воювати на Близькому Сході. Однак, за словами глави держави, це не дало результатів через позицію Вашингтона. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Український лідер заявив, що США проігнорували переконливі докази того, що Росія допомагає Ірану атакувати американські бази на Близькому Сході, оскільки адміністрація американського президента Дональда Трампа довіряє російському диктатору Володимиру Путіну.

Президент повідомив, що російські військові супутники сфотографували критично важливі об'єкти енергетичної інфраструктури в країнах Перської затоки та в Ізраїлі, а також розташування баз армії США по всьому регіону, та передали ці дані Ірану для подальших атак. «Я сказав це публічно. Чи чули ми реакцію США на Росію, що вони мають це зупинити? Проблема в тому, що вони довіряють Путіну. І це прикро», – зазначив він.

Крім того, Зеленський наголосив, що переговірники президента США Дональда Трампа «не змогли насправді зрозуміти деталі того, чого хоче Росія». На його думку, це сталося, тому що Стів Віткофф і Джаред Кушнер «провели забагато часу» з Путіним та його високопосадовцями.

Глава держави також додав, що краще розуміє психологію Путіна та його справжні військові цілі, ніж Білий дім. Президент України зазначив, що Путін не зупиниться на отриманні Донбасу, а наступним кроком спробує захопити обласні центри – Дніпро та Харків. «Ми маємо визнати, що частково американці вважають, що [Донбас] для нас нічого не означає», – сказав він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прокоментував угоду між США та Іраном про припинення вогню. «Припинення вогню – це правильне рішення, що веде до закінчення війни. Це збереження життя людей, відмова від руйнування міст і сіл, можливість для електростанцій та іншої інфраструктури нормально працювати, а отже, це час та необхідні умови, щоб дипломатія могла дати результат», – каже він.

Глава держави пояснив, що Україна завжди закликала до припинення вогню з Росією. «Україна ще раз повторює Росії: ми готові відповідати дзеркально, якщо росіяни припинять свої удари. Це очевидно для всіх – що припинення вогню може створити правильні передумови для домовленостей», – зазначив український лідер.

Як пише The New York Times, події минулого місяця стали черговим свідченням того, що Дональд Трамп готовий ставити інтереси Володимира Путіна вище за безпеку власних військових. Після появи доказів від Washington Post та CNN про те, що Росія надає Ірану координати для атак на американські сили, у Кувейті внаслідок удару дрона загинуло шість резервістів США. Проте під час церемонії прощання з військовими Трамп фактично виправдав дії Москви, заявивши, що розвіддані «не надто допомагають» Тегерану, і порівняв це з діями США в Україні.