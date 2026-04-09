Ростислав Вонс
Зеленський пояснив, чому США ігнорують докази російської допомоги Ірану
Глава держави наголосив, що Стів Віткофф і Джаред Кушнер «провели забагато часу» з Путіним
фото: Getty Images

Український лідер переконаний, що адміністрація президента США Дональда Трампа довіряє російському диктатору

Президент України Володимир Зеленський намагався переконати США у тому, що Росія допомагає Ірану воювати на Близькому Сході. Однак, за словами глави держави, це не дало результатів через позицію Вашингтона. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Український лідер заявив, що США проігнорували переконливі докази того, що Росія допомагає Ірану атакувати американські бази на Близькому Сході, оскільки адміністрація американського президента Дональда Трампа довіряє російському диктатору Володимиру Путіну.

Президент повідомив, що російські військові супутники сфотографували критично важливі об'єкти енергетичної інфраструктури в країнах Перської затоки та в Ізраїлі, а також розташування баз армії США по всьому регіону, та передали ці дані Ірану для подальших атак. «Я сказав це публічно. Чи чули ми реакцію США на Росію, що вони мають це зупинити? Проблема в тому, що вони довіряють Путіну. І це прикро», – зазначив він.

Крім того, Зеленський наголосив, що переговірники президента США Дональда Трампа «не змогли насправді зрозуміти деталі того, чого хоче Росія». На його думку, це сталося, тому що Стів Віткофф і Джаред Кушнер «провели забагато часу» з Путіним та його високопосадовцями.

Глава держави також додав, що краще розуміє психологію Путіна та його справжні військові цілі, ніж Білий дім. Президент України зазначив, що Путін не зупиниться на отриманні Донбасу, а наступним кроком спробує захопити обласні центри – Дніпро та Харків. «Ми маємо визнати, що частково американці вважають, що [Донбас] для нас нічого не означає», – сказав він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прокоментував угоду між США та Іраном про припинення вогню. «Припинення вогню – це правильне рішення, що веде до закінчення війни. Це збереження життя людей, відмова від руйнування міст і сіл, можливість для електростанцій та іншої інфраструктури нормально працювати, а отже, це час та необхідні умови, щоб дипломатія могла дати результат», – каже він.

Глава держави пояснив, що Україна завжди закликала до припинення вогню з Росією. «Україна ще раз повторює Росії: ми готові відповідати дзеркально, якщо росіяни припинять свої удари. Це очевидно для всіх – що припинення вогню може створити правильні передумови для домовленостей», – зазначив український лідер.

Як пише The New York Times, події минулого місяця стали черговим свідченням того, що Дональд Трамп готовий ставити інтереси Володимира Путіна вище за безпеку власних військових. Після появи доказів від Washington Post та CNN про те, що Росія надає Ірану координати для атак на американські сили, у Кувейті внаслідок удару дрона загинуло шість резервістів США. Проте під час церемонії прощання з військовими Трамп фактично виправдав дії Москви, заявивши, що розвіддані «не надто допомагають» Тегерану, і порівняв це з діями США в Україні. 

Читайте також

Трамп заявив про скасування певних санкцій, пов’язаних з нафтою
Трамп заявив про скасування певних санкцій, пов’язаних з нафтою
10 березня, 01:43
Президент заявив, що Київ поки не отримував деталей переговорів Трампа і Путіна
Зеленський прокоментував розмову Трампа з Путіним
10 березня, 18:12
Трамп відхилив спроби відновити переговори з Іраном
Трамп відхилив спроби відновити переговори з Іраном
17 березня, 01:58
Востаннє нафта надходила на острів із Мексики 9 січня, після чого постачання припинилися
Танкери з російським паливом змінили курс і оминають Кубу
21 березня, 05:47
Президент України і його високість обговорили питання, як забезпечити більше захисту життя в обох країнах
Зеленський у Катарі: підписано історичну оборонну угоду на 10 років
28 березня, 15:53
Трамп заявив, що США завдадуть надзвичайно сильного удару по Ірану
Трамп заявив, що США завдадуть надзвичайно сильного удару по Ірану
2 квiтня, 05:20
Президент США стверджував, що серйозно розглядає можливість виходу США з НАТО через те, що союзники не підтримали військові дії Вашингтона проти Ірану
Макрон відповів на погрози Трампа про вихід з НАТО
2 квiтня, 17:45
Трамп тримає макет запропонованого нового східного крила Білого дому
Трамп отримав схвалення на будівництво бальної зали в Білому домі попри судову заборону
3 квiтня, 05:49
«Треба дивитися більш стратегічно». Президент визнав проблеми з поставками американської зброї
«Треба дивитися більш стратегічно». Президент визнав проблеми з поставками американської зброї
3 квiтня, 12:12

Зеленський пояснив, чому США ігнорують докази російської допомоги Ірану
Зеленський пояснив, чому США ігнорують докази російської допомоги Ірану
Безпекові домовленості. Зеленський анонсував нові зустрічі в Європі
Безпекові домовленості. Зеленський анонсував нові зустрічі в Європі
Завершено слідство у справі Тимошенко, ухвалено низку законопроєктів. Головне за 8 квітня 2026
Завершено слідство у справі Тимошенко, ухвалено низку законопроєктів. Головне за 8 квітня 2026
У Залужного та Малюка з’явиться держохорона? У Раді зареєстровано законопроєкт
У Залужного та Малюка з’явиться держохорона? У Раді зареєстровано законопроєкт
Рада підтримала низку законопроєктів: Свириденко пояснила, що це дає Україні
Рада підтримала низку законопроєктів: Свириденко пояснила, що це дає Україні
Нардеп Княжицький пояснив свою заяву про банди псевдоТЦК, яка наробила галасу в соцмережі
Нардеп Княжицький пояснив свою заяву про банди псевдоТЦК, яка наробила галасу в соцмережі

Українські війська вперше в історії повністю зруйнували міст за допомогою безпілотників (відео)
Сьогодні, 09:24
В Україні місцями невеликий дощ, туман та мокрий сніг: погода на 9 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
УЄФА вшановуватиме Луческу перед кожним поєдинком єврокубків
Вчора, 16:42
Абрамовіч заснував новий благодійний фонд на гроші з продажу «Челсі» – ЗМІ
Вчора, 14:30
Зібрали докази: «Динамо» приєдналося до невдоволених суддівством клубів Прем'єр-ліги
Вчора, 10:55
Місячна місія: астронавти почули моторошні звуки на зворотному боці Місяця
Вчора, 08:29

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
