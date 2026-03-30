Притула втрутився у скандал із чоловіками Полякової та Єфросиніної

Тимур Хромаєв показався з українськими військовими та Володимиром Зеленським в ОАЄ

Волонтер та громадський діяч Сергій Притула висловився про чоловіка ведучої Марії Єфросиніної Тимура Хромаєва, який служить у ЗСУ. Притула прокоментував недавнє фото, на якому Тимур Хромаєв вітається з Володимиром Зеленським на зустрічі в ОАЕ. Про це розповідає «Главком» із посиланням на допис Сергія Притули в Threads.

Сергій Притула висловився про службу Тимура Хромаєва. Також волонтер згадав у своєму дописі про нещодавнє інтерв’ю чоловіка співачки Олі Полякової – бізнесмена Вадима Буряковського, який назвав Хромаєва «мажором».

«І тут раптом овердохр*на людей зрозуміли, що Тимур Хромаєв не ряжений. Ну, з прозрінням, зайчики. Шкода, що не чуєте завчасно. Дивіться Вадіків далі, там вас не намахають», – написав ведучий.

Реакція мережі на допис Притули про Тимура Хромаєва

Цей допис викликав нові обговорення в мережі. Зокрема користувачі по-різному реагували на слова Притули, їхні думки розділилися. Дехто був обурений, а інші підтримали волонтера та подякували йому за його слова. Зокрема, під дописом свій коментар залишила ведуча Марічка Падалко.

«Дякую, що написав, Сергію», – написала Марічка Падалко.

«Це тому, що він у Саудівську Аравію їздить? Ви справді вважаєте наше населення такими імб*цил*ми, що достатньо викинуть фотку людини з президентом і все – це буде доказом хоч чогось на світі?»

«А чи висловлював Вадік свою позицію щодо того, чи справді Тимур Хромаєв проходить службу? Ніби ні. Точніше точно ні. Там було трішки про інше, Сергію».

«Вадік життя прожив і таких, як ти й Тимур знає як облуплених».

Тимур Хромаєв зустрівся з Володимиром Зеленським в ОАЄ

Напередодні, на сторінці президента України з’явилися відео з його візиту до ОАЄ. На одному з кадрів він тисне руки українським військовим, серед яких був і Тимур Хромаєв.

«Уже кілька тижнів тут працюють українці, щоб надати допомогу в захисті життів. Зустрілися з представниками цієї нашої команди та обговорили перші результати й головні висновки з їхньої роботи в Еміратах і деякі пропозиції», – пояснив президент суть роботи українських військових за кордоном.

Що відомо про службу Тимура Хромаєва

Тимур Хромаєв долучився до лав ЗСУ у 2022 році на початку повномасштабного вторгнення. У 2024 році військовий був на посаді командира 112-ї бригади київської тероборони. Того ж року головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відзначив Тимура Хромаєва нагрудним знаком Срібний хрест.

Перед повномасштабним вторгненням Тимур Хромаєв був відомий як фінансист та обіймав посаду на державній службі. Також Хромаєв очолював Національну комісію із цінних паперів та фондового ринку. У лютому 2021 року Володимир Зеленський звільнив його з посади голови Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Нагадаємо, чоловік співачки Олі Полякової, 63-річний бізнесмен Вадим Буряковський викликав безліч обговорень у мережі після свого недавнього інтерв’ю. Буряковський згадав те, як між ним та Єфросініною відбулося непорозуміння. Разом із цим, коментуючи ситуацію, бізнесмен назвав чоловіка Маші Єфросиніної «мажором». До слова, заяви про ведучу Машу Єфросиніну та її родину змусили Олю Полякову публічно вибачитися за свого чоловіка.