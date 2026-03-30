Притула втрутився у скандал із чоловіками Полякової та Єфросиніної

glavcom.ua
Сергій Притула прокоментував дорікання в сторону чоловіка ведучої Марії Єфросиніної військового Тимура Хромаєва
колаж: glavcom.ua

Тимур Хромаєв показався з українськими військовими та Володимиром Зеленським в ОАЄ

Волонтер та громадський діяч Сергій Притула висловився про чоловіка ведучої Марії Єфросиніної Тимура Хромаєва, який служить у ЗСУ. Притула прокоментував недавнє фото, на якому Тимур Хромаєв вітається з Володимиром Зеленським на зустрічі в ОАЕ. Про це розповідає «Главком» із посиланням на допис Сергія Притули в Threads.

Сергій Притула висловився про службу Тимура Хромаєва. Також волонтер згадав у своєму дописі про нещодавнє інтерв’ю чоловіка співачки Олі Полякової – бізнесмена Вадима Буряковського, який назвав Хромаєва «мажором».

фото: скриншот Threads

«І тут раптом овердохр*на людей зрозуміли, що Тимур Хромаєв не ряжений. Ну, з прозрінням, зайчики. Шкода, що не чуєте завчасно. Дивіться Вадіків далі, там вас не намахають», – написав ведучий.

Реакція мережі на допис Притули про Тимура Хромаєва

фото: скриншот Threads

Цей допис викликав нові обговорення в мережі. Зокрема користувачі по-різному реагували на слова Притули, їхні думки розділилися. Дехто був обурений, а інші підтримали волонтера та подякували йому за його слова. Зокрема, під дописом свій коментар залишила ведуча Марічка Падалко.

фото: скриншот Threads
  • «Дякую, що написав, Сергію», – написала Марічка Падалко.
  • «Це тому, що він у Саудівську Аравію їздить? Ви справді вважаєте наше населення такими імб*цил*ми, що достатньо викинуть фотку людини з президентом і все – це буде доказом хоч чогось на світі?»
  • «А чи висловлював Вадік свою позицію щодо того, чи справді Тимур Хромаєв проходить службу? Ніби ні. Точніше точно ні. Там було трішки про інше, Сергію».
  • «Вадік життя прожив і таких, як ти й Тимур знає як облуплених».

Тимур Хромаєв зустрівся з Володимиром Зеленським в ОАЄ

фото: скриншот Володимир Зеленський/Facebook

Напередодні, на сторінці президента України з’явилися відео з його візиту до ОАЄ. На одному з кадрів він тисне руки українським військовим, серед яких був і Тимур Хромаєв.

«Уже кілька тижнів тут працюють українці, щоб надати допомогу в захисті життів. Зустрілися з представниками цієї нашої команди та обговорили перші результати й головні висновки з їхньої роботи в Еміратах і деякі пропозиції», – пояснив президент суть роботи українських військових за кордоном.

Що відомо про службу Тимура Хромаєва

Тимур Хромаєв долучився до лав ЗСУ у 2022 році на початку повномасштабного вторгнення. У 2024 році військовий був на посаді командира 112-ї бригади київської тероборони. Того ж року головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відзначив Тимура Хромаєва нагрудним знаком Срібний хрест.

Перед повномасштабним вторгненням Тимур Хромаєв був відомий як фінансист та обіймав посаду на державній службі. Також Хромаєв очолював Національну комісію із цінних паперів та фондового ринку. У лютому 2021 року Володимир Зеленський звільнив його з посади голови Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Нагадаємо, чоловік співачки Олі Полякової, 63-річний бізнесмен Вадим Буряковський викликав безліч обговорень у мережі після свого недавнього інтерв’ю. Буряковський згадав те, як між ним та Єфросініною відбулося непорозуміння. Разом із цим, коментуючи ситуацію, бізнесмен назвав чоловіка Маші Єфросиніної «мажором». До слова, заяви про ведучу Машу Єфросиніну та її родину змусили Олю Полякову публічно вибачитися за свого чоловіка.

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua