Київ: на лівому березі виникли перебої зі світлом і водою

Енергетики вже працюють над ліквідацією пошкодження

Увечері, 21 березня у столиці зафіксовані перебої ї з електропостачанням та водопостачанням. Про це повідомляє КМДА, пише «Главком».

Як повідомляється, на лівому березі Києва виникли перебої зі світлом та водою через аварійну ситуацію на електромережі.

Столична влада заявляє, що енергетики вже працюють над ліквідацією пошкодження.

До слова, за даними «Укренерго», завтра, 22 березня в Україні не планується відключень електропостачання.

Варто зазначити, що у соціальних мережах активізувалась чергова хвиля шахрайських повідомлень про грошову компенсацію від «Укренерго» – нібито за попередні тривалі періоди вимушених відключень. Варіації можуть бути різні: виплати спільно з «Ощадбанком», ООН або Червоним Хрестом.