Відхід від ринкових принципів може ускладнити інтеграцію з енергоринком ЄС – експерт
Відхід від ринкових принципів може створити додаткові виклики для гармонізації українського енергоринку з європейським, вважає експерт
Посилення адміністративного управління на ринку електроенергії може призвести до викривлення ринкових механізмів і створити додаткові ризики для учасників галузі. Про це заявив експерт з питань енергетики Українського інституту майбутнього, доктор економічних наук Андріан Прокіп.
За його словами, втручання у роботу ринку іноді може бути необхідним в умовах кризи, однак такі рішення мають залишатися винятком і не повинні підміняти ринкові механізми.
«Ви розумієте, що ручне управління – це завжди дуже слизький шлях. Тобто воно може бути виправданим в окремі моменти, але ручне управління дуже часто призводить до перекосів роботі ринку і відкриває можливості для зловживання цим».
Експерт наголошує, що для розвитку енергетичного сектору важливо зберігати прозорі та передбачувані правила роботи ринку, особливо з огляду на стратегічний курс України на інтеграцію до європейського енергетичного простору.
«Тому, якщо ми говоримо про те, що ми імплементуємо європейські правила ринку і ми інтегруємося в європейський ринок, то потрібно наслідувати ці правила і рухатися цим шляхом», – сказав Прокіп.
На його думку, відхід від ринкових принципів може створити додаткові виклики для гармонізації українського енергоринку з європейським, що є одним із ключових елементів енергетичної інтеграції України з ЄС.
Нагадаємо, у січні 2026 року НКРЕКП тимчасово підвищила прайс-кепи на короткострокових сегментах ринку, щоб розблокувати імпорт електроенергії. Дія цього рішення завершується 31 березня. Експерти попереджають, що повернення до попередніх обмежень може негативно вплинути на імпорт та баланс ринку.
