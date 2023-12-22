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Президент підписав закон про зберігання військовими репродуктивних клітин у кріобанках

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Президент підписав закон про зберігання військовими репродуктивних клітин у кріобанках
фото з відкритих джерел

Закон поширюється і на поліцейських, які виконують свої службові завдання в районах воєнних дій

Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо забезпечення прав учасників війни на біологічне посттравматичне батьківство/материнство. Про це йдеться на сайті парламенту.

Закон передбачає, що у період дії воєнного або надзвичайного стану, в особливий період, а також у разі направлення до іншої країни для участі в міжнародній операції з підтримання миру і безпеки, військовослужбовці матимуть право на безкоштовну участь у комплексі заходів, які реалізуються державою, з метою забезпечення права на біологічне батьківство (материнство) шляхом забору, консервації та зберігання репродуктивних клітин, які отримані від військових на випадок втрати репродуктивних функцій унаслідок поранення, травми або контузії.

Очікується, що реалізація закону підвищить рівень соціальних гарантій захисників і захисниць України, сприятиме захисту їх природних прав та збереженню генофонду української нації.

Закон передбачає, що це положення поширюється і на поліцейських, які виконують свої службові завдання в районах воєнних дій.

Згідно з прикінцевими та перехідними положеннями законопроєкту, до 31 грудня 2024 року заходи з реалізації права на біологічне батьківство (материнство) здійснюються за рахунок коштів державного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством, шляхом реалізації пілотного проєкту в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Нагадаємо, триває 667-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 95 бойових зіткнень.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 16 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділи ракетних військ уразили дев’ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, три склади боєприпасів та артилерійський засіб противника.

Теги: військові Володимир Зеленський Верховна Рада

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