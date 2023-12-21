В Україні буде створений спецдокумент військовозобов'язаних: деталі від Міноборони

На базі реєстру військовозобов’язаних міністерство планує запускати нові електронні послуги

Міністерство оборони планує створити електронний документ, який підтверджуватиме статус військовозобов'язаного. Також у роботі розробка реєстру військовослужбовців. Про це заявила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Катерина Черногоренко, передає АрміяInform.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За словами чиновниці на зустрічі з представниками країн G7 сьогодні в Києві, онлайн-послуги для військових та верифікація реєстру військовозобов'язаних «Оберіг" входили до пріоритетних завдань міністерства.

«Раніше повістки могли приходити людям декілька разів, їх отримували громадяни непридатні до служби чи навіть родичі загиблих», – сказала вона.

Будь ласка, читайте текст після реклами

При цьому, зазначила представниця МОУ, завдяки верифікації з іншими державними реєстрами вдалося збільшити якість наповнення даних з 27 до 88%, а також видалити дублі та неактуальні дані, що запобігатиме виникненню таких скандальних ситуацій.

Заступник голови Міноборони розповіла, що на базі реєстру військовозобов'язаних відомство хоче запускати нові електронні послуги. Наприклад – з бронювання, що дасть антикорупційний ефект.

Черногоренко додала, що також ведеться робота з розробки та створення реєстру військовослужбовців. Це дозволить МОУ «розуміти і контролювати весь перелік особового складу, щоб бути ще більш швидкими, щоб розвивати людський капітал».

Нагадаємо, депутати Верховної Ради планують на законодавчому рівні закріпити зобов'язання для українців носити з собою військовий квиток.