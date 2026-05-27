Внаслідок ізраїльських авіаударів на півдні Лівану загинула 31 людина

Ліван звинуватив Ізраїль у скоєнні серії масових вбивств у кількох населених пунктах на півдні країни

Міністерство охорони здоров'я Лівану повідомило, що внаслідок повітряних ударів Ізраїлю у вівторок, 26 травня, загинула 31 людина, а ще 40 отримали поранення. Цей день став одним із найкривавіших із моменту оголошення режиму припинення вогню у квітні. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Ліванське відомство звинуватило Ізраїль у скоєнні серії масових вбивств у кількох населених пунктах на півдні країни, зазначивши, що серед жертв та постраждалих є жінки й діти.

Зокрема, найбільша кількість жертв зафіксована у Бурдж-аш-Шамалі, де загинули 14 осіб, включно з двома дітьми та трьома жінками, а 16 людей дістали поранення. Також удари призвели до загибелі п'яти людей у Кавтаріїт Аль-Раз, чотирьох у Хабуші, шістьох у Маараке та двох у Салаа. У більшості цих пунктів серед поранених і загиблих теж є неповнолітні та жінки.

Зі свого боку Армія оборони Ізраїлю раніше заявила, що продовжує уражати інфраструктуру та бойовиків угруповання «Хезболла» на півдні Лівану. За твердженням ізраїльського військового командування, їхні підрозділи ліквідували бойовиків, які здійснювали наступальні дії проти ізраїльських солдатів, а також знищили інфраструктуру, призначену для запусків ракет.

Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу надав розпорядження військовим розпочати «енергійні атаки» на об'єкти «Хезболли» в Лівані. Заява офісу глави уряду з'явилася після перехоплення ізраїльськими силами кількох ракет та дронів у суботу, 25 квітня.

Загострення відбувається на тлі тритижневого перемир'я, про яке президент США Дональд Трамп оголосив лише минулого четверга. Нетаньягу наголосив, що Ізраїль залишає за собою право на свободу дій у разі виникнення загроз з боку ліванського угруповання.

До слова, лідер угруповання «Хезболла» Наїм Касем виступив із заявою, у якій окреслив умови для подальшої співпраці з ліванським урядом та збереження миру з Ізраїлем. Попри формальне перемир'я, Касем підкреслив, що бойовики залишаються у повній бойовій готовності та не мають наміру роззброюватися.

Серед ключових вимог «Хезболли» – остаточне припинення ізраїльських атак на об’єкти в Лівані та повне виведення підрозділів ЦАХАЛ із ліванської території. Виконання цих пунктів наразі виглядає малоймовірним, оскільки Ізраїль, який розпочав масштабну наземну операцію у відповідь на ракетні обстріли, раніше заявляв про намір утримувати контроль над значними ділянками на півдні Лівану навіть після завершення активної фази конфлікту.