Троє газовиків загинули внаслідок нічної атаки РФ: що відомо про працівників «Нафтогазу»

Козін, Дуб і Мусієнко були газовиками

12 колег загиблих зазнали поранень, їм надається вся необхідна допомога

Унаслідок нічних атак росіян загинули троє працівників «Нафтогазу». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

«Сьогодні вночі під час чергової російської атаки ми втратили трьох наших колег. Вони були газовиками, які працювали не зважаючи на регулярні обстріли інфраструктури, щоб зберегти тепло і газ для країни. Сьогодні вночі вони загинули від російського удару – після відбою тривоги, коли ліквідовували наслідки попередньої атаки разом з ДСНС України», – йдеться у повідомленні.

Козін Олександр Валерійович

49-річний Козін працював начальником технологічного цеху стабілізації конденсату. Він неодноразово брав участь в ліквідації попередніх ударів. Був нагороджений орденом «За заслуги» III ступеня від президента України.

Мусієнко Юрій Миколайович

49-річний Мусієнко працював машиністом технологічних насосів технологічного цеху стабілізації конденсату.

Дуб Михайло Анатолійович

47-річний Дуб був змінним інженером відділення з переробки газового конденсату і нафти.

«Ще 12 колег зазнали поранень, їм надається вся необхідна допомога. Висловлюємо співчуття рідним та близьким. Памʼятаємо кожного», – додає «Нафтогаз».

Нагадаємо, у ніч на 5 травня російські окупаційні війська здійснили комбіновану атаку на Полтавську область, застосувавши ракети та ударні безпілотники. Внаслідок влучань у Полтавському районі зафіксовано численні жертви, значні руйнування інфраструктури та масштабні відключення газу.

Зауважимо, що підступний повторний удар забрав життя чотирьох людей, серед яких – двоє співробітників Державної служби з питань надзвичайних ситуацій.

Також цієї ж ночі ворог атакував Київщину, де постраждали мешканці Броварського та Вишгородського районів.