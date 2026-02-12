Німеччина не може укомплектувати військові бригади в Литві: у чому проблема

Сили спеціальних операцій Литви та Бундесверу провели навчання з реагування на потенційні звичайні і гібридні загрози

Німеччина зіштовхнулася з нестачею добровольців, які хочуть долучитися до бойової бригади, розміщеної в Литві

Уряд Німеччини терміново шукає добровольців, аби доукомплектувати військові бригади. Про це інформує «Главком» з посиланням на повідомлення N-tv.

Виявляється, що бажаючих долучитися до бойової бригади, розміщеної в Литві, не так вже і багато.

«Особливо низькі показники для рядового складу, який становить більшість бригади, зокрема, це стосується укомплектування 203-го танкового батальйону та 122-го танково-гренадерського батальйону», – йдеться в повідомленні.

Згідно з документами, кількість добровольців там сягає лише від 28% до 47% . Ці два підрозділи мають бути укомплектовані солдатами до кінця року та розгорнуті у Литві у 2027 році.

У вересні минулого року повідомлялося, що в Литві служать близько 400 військовослужбовців німецьких збройних сил.

Зазначимо, йдеться про бойову бригаду чисельністю 4-5 тис військовослужбовців, яку Німеччина планує розгорнути в Литві до кінця 2027 року. Більшість з них буде базуватися в Руднінкаї, а інженерні та розвідувальні підрозділи будуть розміщені в Руклі.

Нагадаємо, Литва обрала чітку позицію щодо чисельності військ США в країні. Міністр оборони Литви Робертас Каунас стверджує, що немає розмов про скорочення чисельності дислокованих в країні американських солдатів.

Розмови про скорочення військ почалися після того, як Президент США Дональд Трамп неодноразово пропонував Європі збільшити витрати на оборону, інакше буде розглянуто питання про передислокацію американських військ. При цьому американський президент запевнив, що зобов'язання перед Польщею та Литвою виконуватимуться.