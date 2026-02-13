Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Норвегії: що відомо

Зеленський обговорив із прем'єром Норвегії пріоритети на 2026 рік

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з Прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере. Ключовими темами зустрічі стали посилення українського «щита ППО» через програму PURL, постачання ракет для систем NASAMS та реалізація нових пакетів енергетичної допомоги для захисту критичної інфраструктури. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

Одним із головних питань стало фінансування закупівлі американських ракет-перехоплювачів.

«Важливо зміцнювати протиповітряну оборону України та програму PURL, завдяки якій ми можемо купувати ракети для ППО у США. Закрите небо над Україною – один із ключових факторів, який примусить Росію закінчити цю війну. Також обговорили продовження енергетичної допомоги Україні», – зазначив Зеленський.

Президент подякував за системний захист українських міст комплексами NASAMS.

«Дякую Норвегії та пану Прем’єр-міністру за всю надану нам підтримку, зокрема захист життів наших людей ракетами для систем NASAMS і допомогу нашому енергетичному сектору. Цінуємо це», – підкреслив Зеленський.

