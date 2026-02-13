Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Норвегії: що відомо

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Норвегії: що відомо
фото: скріншот з відео

Зеленський обговорив із прем'єром Норвегії пріоритети на 2026 рік

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з Прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере. Ключовими темами зустрічі стали посилення українського «щита ППО» через програму PURL, постачання ракет для систем NASAMS та реалізація нових пакетів енергетичної допомоги для захисту критичної інфраструктури. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

Одним із головних питань стало фінансування закупівлі американських ракет-перехоплювачів.

«Важливо зміцнювати протиповітряну оборону України та програму PURL, завдяки якій ми можемо купувати ракети для ППО у США. Закрите небо над Україною – один із ключових факторів, який примусить Росію закінчити цю війну. Також обговорили продовження енергетичної допомоги Україні», – зазначив Зеленський.

Президент подякував за системний захист українських міст комплексами NASAMS.

«Дякую Норвегії та пану Прем’єр-міністру за всю надану нам підтримку, зокрема захист життів наших людей ракетами для систем NASAMS і допомогу нашому енергетичному сектору. Цінуємо це», – підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський взяв участь у стратегічній зустрічі з партнерами в «Берлінському форматі». Головними темами обговорення стали термінове відновлення української енергосистеми після масованих атак РФ та розширення програм спільного виробництва зброї у межах ініціатив PURL та SAFE. 

Як повідомляли, на полях Мюнхенської конференції з безпеки президент України Володимир Зеленський провів переговори з Федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Головною подією зустрічі став запуск першої спільної лінії виробництва українських безпілотників на території Німеччини та передача ЗСУ першого ударного дрона, виготовленого в межах цього партнерства.Лідери також узгодили масштабування оборонних проєктів та подальшу фінансову підтримку через програму PURL. 

Нагадаємо, на полях Мюнхенської конференції з безпеки президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі спадкоємним принцом Ірану в екзилі Резою Пахлаві. Ключовими темами переговорів стали боротьба іранського народу за демократію, посилення санкцій проти Тегерана та загроза від військової співпраці іранського режиму з Росією. 

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський Норвегія Німеччина Мюнхенська конференція з безпеки

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вибори та референдум: Зеленський відповів на «інсайд» про вимоги США
Вибори та референдум: Зеленський відповів на «інсайд» про вимоги США
11 лютого, 20:21
Президент зауважив, що специфічна проблематика з енергетикою в частині Одеської області
Зеленський назвав регіони, у яких найскладніша ситуація з електрикою
10 лютого, 20:20
Енергетична тривога. Зеленський розкритикував владу на місцях
Енергетична тривога. Зеленський розкритикував владу на місцях
10 лютого, 14:26
Президент пояснив, що для України існує лише два логічні шляхи дій у цій війні
Зеленський назвав енергетику РФ законною військовою ціллю
8 лютого, 16:58
Зеленський: Також триває робота над 20-м санкційним пакетом Євросоюзу
Зеленський підписав санкційний указ: що відомо
2 лютого, 13:44
Наша дипломатія теж серед найважливіших питань перемовин
Зеленський та Науседа домовилися про нову допомогу українській енергосистемі
25 сiчня, 11:57
Глава держави повідомив, що у порівнянні з минулим роком Сили оборони ліквідовують окупантів у понад два з половиною рази більше
Втрати Росії на фронті значно зросли: глава держави повідомив деталі
22 сiчня, 17:41
Зеленський повідомив, що зустріч посадовців трьох країн відбуватиметься на технічному рівні
Президент анонсував тристоронню зустріч України, США та Росії
22 сiчня, 17:10
Очільник України попросив главу Білого дому передати новий пакет військової допомоги
Посилення ППО та підготовка мирної угоди. Зеленський розповів про зустріч із Трампом
22 сiчня, 16:28

Політика

Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Норвегії: що відомо
Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Норвегії: що відомо
Зеленський провів зустріч із партнерами в Берлінському форматі
Зеленський провів зустріч із партнерами в Берлінському форматі
Зеленський обговорив з канцлером Німеччини спільні проєкти виробництва зброї
Зеленський обговорив з канцлером Німеччини спільні проєкти виробництва зброї
Зеленський та принц Ірану в екзилі обговорили спільну боротьбу проти диктатур
Зеленський та принц Ірану в екзилі обговорили спільну боротьбу проти диктатур
Умєров назвав склад делегації для переговорів із США та РФ
Умєров назвав склад делегації для переговорів із США та РФ
Візит Зеленського до Німеччини: Банкова оприлюднила розклад зустрічей президента
Візит Зеленського до Німеччини: Банкова оприлюднила розклад зустрічей президента

Новини

Дрони для ЗСУ: Зеленський отримав перший БпЛА «Лінза 3.0», вироблений в Німеччині
Сьогодні, 17:01
Сили оборони в окупованому Криму знищили надсучасну російську станцію «Небо-У»
Сьогодні, 15:21
Україна розпочала пошук радянських ТЕЦ у Європі
Сьогодні, 14:06
Лувр заливає: у музеї знову прорвало стелю над залою з шедеврами
Сьогодні, 13:52
Енергетичний фронт: через ворожі обстріли в Україні знеструмлено шість областей
Сьогодні, 13:12
Вашингтон, Київ та Москва готують новий раунд діалогу: заява Кремля
Сьогодні, 12:27

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua