Президент призначив посла України у Грузії

Наталія Порощук
Наталія Порощук
Президент призначив посла України у Грузії
Михайло Бродович – український дипломат, почесний доктор Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
З 2015 по 2022 рік Бродович Надзвичайним і Повноважним послом України в Словенії

Сьогодні, 26 січня, президент України Володимир Зеленський призначив Михайла Бродовича Надзвичайним і Повноважним послом України у Грузії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на указ №83/2026.

«Призначити Бродовича Михайла Франковича Надзвичайним і Повноважним послом України в Грузії», – йдеться в указі.

Що відомо про Бродовича?

Михайло Бродович – український дипломат, почесний доктор Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Він на дипломатичній роботі в Міністерстві закордонних справ України з 1996 року. Був консулом генерального консульства України в Стамбулі, генеральним консулом України в Кракові.

З 2015 по 2022 рік Бродович Надзвичайним і Повноважним послом України в Словенії.

До слова, раніше президент України Володимир Зеленський призначив послом у Сербії Олександра Литвиненка.

