Sky news: Переговори Зеленського та Трампа не принесли прориву

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Sky news: Переговори Зеленського та Трампа не принесли прориву
фото: Джонатан Ернст/Reuters

Погляди США та України на фундаментальні проблеми війни залишилися на тому ж рівні, що й до розмови

Попри численні заяви та тривалі переговори, суттєвих зрушень у позиціях Володимира Зеленського та Дональда Трампа наразі не спостерігається. Таку оцінку зустрічі дав американський кореспондент Марк Стоун, зазначивши, що за зовнішньою активністю ховається відсутність реальних змін у ключових питаннях, пише «Главком».

Журналіст зауважив, що хоча Трамп активно наголошує на «великому прогресі», а Зеленський висловлюється дещо стриманіше, жодного відчутного «прориву» поки не відбулося. На думку Стоуна, погляди сторін на фундаментальні проблеми війни залишилися на тому ж рівні, що й до розмови.

Водночас, Стоун вважає позитивним сигналом те, що переговорний процес не відкотився назад. Попри відсутність суттєвих змін у позиціях, команди продовжують діалог у межах раніше окреслених рамок, не втрачаючи вже досягнутих контактів.

Як відомо, Дональд Трамп заявив про готовність відвідати Україну та виступити перед Верховною Радою, якщо такий крок сприятиме зупиненню війни. За словами президента США, він не вважає цей візит обов'язковим, проте готовий на нього заради порятунку тисяч життів щомісяця.

Раніше президент США Дональда Трампа заявив, що російський диктатор Володимир Путін висловлює щиру зацікавленість у досягненні миру та успішному майбутньому України. Американський лідер зазначив, що Росія виявляє готовність долучитися до процесу відбудови української держави.

У той же час Трамп зауважив, що наразі Путін виступає проти припинення вогню. Російська сторона побоюється опинитися у вразливому становищі, якщо бойові дії доведеться розпочинати знову, і президент США заявив, що розуміє таку позицію.

До слова, Україна та США досягли фінальної стадії підготовки спільного плану врегулювання, який складається з 20 пунктів. Про це заявив Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з Дональдом Трампом. За словами українського лідера, документ узгоджено вже на 90%.

Теги: Дональд Трамп Володимир Зеленський переговори США

