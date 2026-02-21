Головна Світ Політика
Як зупинити Путіна: експрем'єр Великої Британії Борис Джонсон запропонував рішення

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Як зупинити Путіна: експрем'єр Великої Британії Борис Джонсон запропонував рішення
Джонсон наголосив, що надмірна обережність Заходу коштувала українцям життів
фото з відкритих джерел

Джонсон розповів, як помилки союзників у минулому спровокували повномасштабне вторгнення Росії

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон виступив із гучною заявою щодо підтримки Києва. Він переконаний, що Британія та її союзники повинні негайно направити в Україну небойові війська. Як інформує «Главком», про це він заявив в інтерв’ю разом із колишнім очільником збройних сил Великої Британії, адміралом сером Тоні Радакіном, пише ВВС.

За його словами, це необхідно для того, щоб змінити мислення президента Росії Володимира Путіна та показати реальну рішучість Заходу.

Наразі уряд Великої Британії разом із союзниками опрацьовує концепцію створення коаліції, яка могла б надати сили для підтримки миру та стабільності в Україні. Однак офіційна позиція передбачає такий крок лише після досягнення угоди про припинення війни. Борис Джонсон вважає такий підхід помилковим.

«Якщо у нас є план щодо розгортання військ після війни, після того, як Путін поблажливо погодиться на припинення вогню, то чому б не зробити це зараз?», – сказав експрем’єр.

Джонсон підкреслив, що розміщення сухопутних військ стане потужним індикатором конституційної підтримки вільної та незалежної України. Він акцентував, що право запрошувати іноземні контингенти на свою територію належить виключно українцям, а не російському диктатору.

Водночас у Кремлі раніше погрожували, що будь-які іноземні війська на території України стануть законними цілями для армії РФ, незалежно від їхнього статусу.

Аналізуючи причини повномасштабної війни, Джонсон висловив переконання, що конфлікту можна було б уникнути. Для цього західним лідерам слід було жорсткіше реагувати на агресію Росії ще 2014 року під час анексії Криму.

Експрем’єр відкрито назвав бездіяльність світу трагічною. На його думку, Путіна надихнула низка провалів Заходу: відсутність покарання сирійського режиму за використання хімічної зброї та хаотичне виведення американських військ з Афганістану.

«Загальна невизначеність позиції Заходу завдала шкоди Україні. Якби у нас була ясність і простота щодо України, а не нескінченні ухиляння, ми могли б запобігти цьому вторгненню», – заявив політик.

За його словами, партнери діяли занадто повільно й обережно. Протягом останніх років союзникам часто були потрібні місяці, щоб узгодити постачання зброї, про яку просив президент Володимир Зеленський.

Джонсон наголосив, що надмірна обережність Заходу коштувала українцям життів.

«Ми завжди невиправдано затягували процес. У результаті ми все одно давали українцям те, що вони просили, і це завжди йшло їм на користь, а Путіну — на шкоду. Тобто від ескалації страждає тільки Путін», – резюмував колишній голова британського уряду.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вважає, що питання введення європейських військових на територію України під час активних бойових дій вимагає обережності. Надмірний тиск на партнерів у цьому питанні може мати негативні наслідки.

Раніше  Зеленський заявив, що гарантії безпеки мають передбачати фізичну присутність в Україні військових європейських країн. Точного переліку наразі немає, лише відомо, що обов'язково повинні бути війська Франції та Великої Британії.

Теги: Володимир Зеленський президент Борис Джонсон Європейський Союз військові

