Зеленський та Трамп провели розмову: перші деталі

Журналіст Axios повідомив про розмову Трампа та Зеленського

Президенти України та США зідзвонилися напередодні переговорів у Женеві

Американський лідер Дональд Трамп та президент України Володимир Зеленський провели телефонну розмову. Вона тривала 30 хвилин. Про це журналістам повідомили в Офісі президента, передає «Главком».

Напередодні журналіст Axios Равід повідомив: «Президент Трамп проводить телефонну розмову з президентом України Зеленським, за інформацією джерела, обізнаного з ситуацією».

Нагадаємо, глава української переговорної групи, секретар РНБО Рустем Умєров завтра, 26 лютого, матиме зустрічі зі спеціальним посланцем президента США Стівом Віткоффом і зятем Трампа Джаредом Кушнером, а також з міністром економіки США Скоттом Бессентом. Як зазначив глава держави, перемовини стосуватимуться відновлення України та продовження мирного процесу для завершення війни.

Згодом Зеленський повідомив, що під час переговорів з американською делегацією у Женева обговорюватимуться не лише питання завершення війни, а й економічна співпраця зі США.