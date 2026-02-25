Головна Світ Політика
search button user button menu button

Зеленський та Трамп провели розмову: перші деталі

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський та Трамп провели розмову: перші деталі
Журналіст Axios повідомив про розмову Трампа та Зеленського
колаж: glavcom.ua

Президенти України та США зідзвонилися напередодні переговорів у Женеві

Американський лідер Дональд Трамп та президент України Володимир Зеленський провели телефонну розмову. Вона тривала 30 хвилин. Про це журналістам повідомили в Офісі президента, передає «Главком».

Напередодні журналіст Axios Равід повідомив: «Президент Трамп проводить телефонну розмову з президентом України Зеленським, за інформацією джерела, обізнаного з ситуацією».

Зеленський та Трамп провели розмову: перші деталі фото 1

Нагадаємо, глава української переговорної групи, секретар РНБО Рустем Умєров завтра, 26 лютого, матиме зустрічі зі спеціальним посланцем президента США Стівом Віткоффом і зятем Трампа Джаредом Кушнером, а також з міністром економіки США Скоттом Бессентом. Як зазначив глава держави, перемовини стосуватимуться відновлення України та продовження мирного процесу для завершення війни.

Згодом Зеленський повідомив, що під час переговорів з американською делегацією у Женева обговорюватимуться не лише питання завершення війни, а й економічна співпраця зі США.

Читайте також:

Теги: Дональд Трамп Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Європейські лідери стурбовані непередбачуваністю президента США
Фіцо після зустрічі з Трампом заявив, що стурбований його «психологічним станом» – ЗМІ
28 сiчня, 09:37
«Ефект Трампа»: торговельні партнери США почали укладати угоди один з одним
«Ефект Трампа»: торговельні партнери США почали укладати угоди один з одним
4 лютого, 04:29
Відео Трампа з Обамами стало приводом для різкої критики демократів
Білий дім видалив расистський пост Трампа про подружжя Обам
6 лютого, 23:08
Зеленський відповів на питання, чи довіряє він гарантіям безпеки США
Зеленський відповів на питання, чи довіряє він гарантіям безпеки США
7 лютого, 13:14
Протест на підтримку Гренландії в Копенгагені після гучних заяв Трампа про приєднання острова до США
Данія та Гренландія заявили про прогрес у переговорах зі США, але угоди поки немає
9 лютого, 03:13
Шейнбаум пояснила причину, чому її країна не приєднається до Ради миру
Ще одна країна відмовилась доєднатись до ради миру Трампа
18 лютого, 00:46
За словами Зеленського, важливо, щоб переговорний процес проходив саме в Європі
Президент відповів, де пройдуть наступні переговори
19 лютого, 03:53
Нова допомога Україні, засідання Ради миру, Трамп продовжив санкції проти РФ. Головне за 19 лютого 2026
Нова допомога Україні, засідання Ради миру, Трамп продовжив санкції проти РФ. Головне за 19 лютого 2026
19 лютого, 21:12
На думку Кіма, для більшості українців перемога полягає в тому, щоб жити так, як до вторгнення
Віталій Кім відверто розповів про те, скільки ще зможе воювати Україна
1 лютого, 21:20

Політика

Венс озвучив доручення Трампа, яке отримали переговорники США
Венс озвучив доручення Трампа, яке отримали переговорники США
Зеленський та Трамп провели розмову: перші деталі
Зеленський та Трамп провели розмову: перші деталі
Італія розкритикувала рішення повернути прапор РФ на Паралімпіаду-2026
Італія розкритикувала рішення повернути прапор РФ на Паралімпіаду-2026
Британія анонсувала нові заходи проти обходу нафтових санкцій Росії
Британія анонсувала нові заходи проти обходу нафтових санкцій Росії
Уряд Ісландії анонсував голосування про відновлення євроінтеграції
Уряд Ісландії анонсував голосування про відновлення євроінтеграції
США запровадили санкції проти тіньового флоту та ракетної програми Ірану
США запровадили санкції проти тіньового флоту та ракетної програми Ірану

Новини

Стівен Кінг записав відеозвернення до українців у день річниці вторгнення РФ
Вчора, 23:51
Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
23 лютого, 07:15
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
23 лютого, 05:59
Збірна США красиво вшанувала загиблого хокеїста
22 лютого, 19:57
Двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпійських ігор
22 лютого, 18:59
Хокейна збірна США здолала Канаду в овертаймі фіналу Олімпіади
22 лютого, 18:22

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua