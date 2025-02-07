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Зеленський наголосив на важливості зустрічі з Трампом

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Зеленський наголосив на важливості зустрічі з Трампом
Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп
фото з відкритих джерел

«Україні потрібен мир»

Президент України Володимир Зеленський заявив, що для нього важливо зустрітися з президентом США Дональдом Трампом перед тим, як Трамп буде мати зустріч з російським диктатором Путіним. Про це він заявив в інтерв'ю для Reuters.

За його словами, спершу союзники мають розмовляти та домовлятись про можливі варіанти завершення війни в Україні, а вже після цього, треба говорити з країною-агресоркою.

«Це дуже важливо (зустрітись з Трампом – ред. «Главком», інакше це буде виглядати як діалог про Україну без України. Все-таки партнерам важливо спочатку обговорити свої питання, а потім вже розмовляти з ворогом», – сказав президент.

Водночас Зеленський додав, що люди мають розуміти, що Україна не приймає ультиматуми Росії, а веде перемовини.

«Я не знаю, про які компроміси можна говорити за столом переговорів, ми до цього не дійшли... Важливо, щоб люди розуміли, що Україна веде переговори, а не приймає ультиматуми Росії», – підкреслив Зеленський.

Глава української держави також зазначив, що головною темою під час зустрічі з Трампом буде обговорення гарантій безпеки для України.
 
«Гарантії безпеки – це головне питання, про яке я хочу поговорити з президентом Трампом. А майбутнє будується на економіці – де ми є, що ми є, люди повинні заробляти більше, а професіонали з роботою повинні жити краще. І у нас є абсолютно все для цього – нам потрібен мир», – наголосив український лідер.

До слова, Зеленський сказав, що Україна не віддаватиме свої дорогоцінні ресурси, такі як: уран, титанові й марганцеві руди, рідкісноземельні елементи, літій, природний газ, а пропонує взаємовигідне партнерство для спільного розвитку країн.

Повна версія інтервʼю буде опублікована завтра, 8 лютого.

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Теги: війна США Дональд Трамп Володимир Зеленський переговори Україна

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