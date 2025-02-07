Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський пояснив, якою він бачить угоду з США про корисні копалини

Іванна Гончар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський пояснив, якою він бачить угоду з США про корисні копалини
Президент України Володимир Зеленський
фото: Офіс президента

«Україна не віддаватиме всі дорогоцінні ресурси, лише пропонує партнерство»

Президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю для Reuters, в якому заявив, що Україна готова до співпраці зі Сполученими Штатами Америки заради безпеки. 

За його словами, Україна не віддаватиме свої дорогоцінні ресурси, такі як: уран, титанові й марганцеві руди, рідкісноземельні елементи, літій, природний газ, а пропонує взаємовигідне партнерство для спільного розвитку країн. Відомо, що наша країна володіє одними з найбільших у Європі запасами стратегічних ресурсів.

«Американці допомогли найбільше, тому американці мають отримати найбільше. Вони повинні мати цей пріоритет, і вони його матимуть. Я також хотів би поговорити про це з президентом Трампом», – пояснив президент

Зеленський каже: «Захист України означає також захист цих ресурсів. Того, що може зміцнити нашу державу й наших партнерів або Росію та її спільників».

«Якщо ми говоримо про угоду, то давайте домовимось, ми тільки за це», – додав президент та наголосив на необхідності гарантій безпеки України з боку союзників у рамках будь-якого врегулювання.

Також український лідер нагадав, що 20% мінеральних ресурсів України, у тому числі близько половини її родовищ рідкоземельних елементів, перебувають під російською окупацією.

Рідкісноземельні елементи важливі у виробництві високоефективних магнітів, електродвигунів і побутової електроніки. Зеленський сказав, що Москва може відкрити ці ресурси для своїх союзників Північної Кореї та Ірану, обох заклятих ворогів США.

Крім того, глава української держави повідомив, що Україна та США обговорюють ідею використання величезних українських підземних сховищ газу для зберігання американського зрідженого газу.

Повна версія інтервʼю буде опублікована завтра, 8 лютого.

До слова, Володимир Зеленський раніше заявляв, що наступні тижні можуть бути дуже насиченими у дипломатії, і буде зроблено все необхідне, щоб цей час був ефективним і продуктивним. 

До того ж, президент США Дональд Трамп незабаром може зустрітися з главою України Володимиром Зеленським. Переговори, ймовірно, відбудуться у Вашингтоні.

 

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський корисні копалини США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Більшість жертв, до яких можна дістатися без необхідності піднімати фюзеляж із води, вже знайдено
Авіакатастрофа біля Вашингтона: з річки витягнуто вже понад 40 тіл
31 сiчня, 04:55
У квітні минулого року ВПС Ізраїлю зняли з озброєння системи Patriot
США відправляють близько 90 ракет для Patriot з Ізраїлю в Україну – Axios
29 сiчня, 04:15
Санду та Зеленський сьогодні обговорять безпеку, енергетику, інфраструктуру, торгівлю та взаємну підтримку на шляху до ЄС
Президентка Молдови їде до Києва у день народження Зеленського
25 сiчня, 09:16
Самі мита мало чим загрожують Росії – її експорт до США серйозно знизився
Трамп посилює тиск на Росію через санкції. Чи допоможе?
23 сiчня, 14:30
Президент повідомив, скільки росіян воює в Україні
Президент повідомив, скільки росіян воює в Україні
21 сiчня, 16:31
Володимир та Олена Зеленські поспілкувалися з пораненими воїнами та медиками, які допомагають їм відновлюватися
Президент і перша леді відвідали поранених воїнів
19 сiчня, 20:57
Розкішний будинок оскароносного Ентоні Гопкінса згорів вщент
Найдорожча пожежа у світі. 10 маєтків суперзірок у Лос-Анджелесі, які вигоріли вщент Тема тижня
14 сiчня, 20:00
Президент підкреслив, що операція на Курщині була превентивним кроком, адже Путін прагнув окупувати північ України
Зеленський розповів, чи збирається Україна привласнювати територію Курщини
10 сiчня, 22:28
Формат «Рамштайн» виник у квітні 2022 року
Чого чекати від чергового «Рамштайну»?
8 сiчня, 11:31

Політика

Зеленський наголосив на важливості зустрічі з Трампом
Зеленський наголосив на важливості зустрічі з Трампом
Зеленський пояснив, якою він бачить угоду з США про корисні копалини
Зеленський пояснив, якою він бачить угоду з США про корисні копалини
Президент розповів деталі про мобілізаційні спецконтракти для українців до 25 років
Президент розповів деталі про мобілізаційні спецконтракти для українців до 25 років
«Наступні тижні будуть насиченими у дипломатії». Зеленський зробив заяву
«Наступні тижні будуть насиченими у дипломатії». Зеленський зробив заяву
Значення дронів має бути таким, щоб унеможливлювати російські штурми – Зеленський
Значення дронів має бути таким, щоб унеможливлювати російські штурми – Зеленський
РФ знову використовує північнокорейських солдатів для штурмів на Курщині – Зеленський
РФ знову використовує північнокорейських солдатів для штурмів на Курщині – Зеленський

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
162K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 лютого: ситуація на фронті
56K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 лютого 2025
37K
Бійця, якого вважали зниклим безвісти, зустріли з полону на Вінниччині
23K
Хотів потішити кохану, але митники затримали: молодик віз з Польщі Cartier, LV і Dyson
21K
Під дописом МОН про виплату «вчительської тисячі» зібралось десятки гнівних коментарів
19K
Чехи знайшли найбільше підземне термальне озеро у світі

Новини

8 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
У восьми областях України введено аварійні відключення електроенергії (оновлено)
Вчора, 08:54
7 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Аварійні відключення електроенергії введено у восьми областях України
6 лютого, 11:17
Повітряна тривога в Києві тривала 30 хвилин
6 лютого, 11:05
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
6 лютого, 03:42

Прес-релізи

Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
4 лютого, 17:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua