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  4. Президент відвідав передові позиції ЗСУ на Дніпропетровщині (фото)
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    Політика

    Президент відвідав передові позиції ЗСУ на Дніпропетровщині (фото)

    Захисникам Дніпропетровщини президент вручив нагороди - Президент відвідав передові позиції ЗСУ на Дніпропетровщині (фото)
    Захисникам Дніпропетровщини президент вручив нагороди
    фото: Володимир Зеленський/Telegram

    Зеленський поспілкувався з українськими бійцями

    Глава української держави Володимир Зеленський відвідав Криворізький район та побував на передових позиціях Збройних сил України в Дніпропетровській області. Про це президент повідомив у своєму Telegram-каналі.

    Зеленський також поспілкувався з українськими бійцями та вручив їм нагороди.

    «Передові позиції на Дніпропетровщині... Настрій у них (українських захисників, – ред.) рішучий, в очах – впевненість у нашій перемозі. Дякую, що виборюєте свободу України!», – написав президент.

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    Президент відвідав передові позиції ЗСУ на Дніпропетровщині (фото)
    Президент відвідав передові позиції ЗСУ на Дніпропетровщині (фото)
    Президент відвідав передові позиції ЗСУ на Дніпропетровщині (фото)
    Президент відвідав передові позиції ЗСУ на Дніпропетровщині (фото)
    Президент відвідав передові позиції ЗСУ на Дніпропетровщині (фото)
    Президент відвідав передові позиції ЗСУ на Дніпропетровщині (фото)
    Президент відвідав передові позиції ЗСУ на Дніпропетровщині (фото)
    Президент відвідав передові позиції ЗСУ на Дніпропетровщині (фото)
    Президент відвідав передові позиції ЗСУ на Дніпропетровщині (фото)
    фото: Володимир Зеленський/Telegram

    Раніше Зеленський заявив, що війна в Україні може завершитися до кінця 2022 року, якщо західні партнери будуть своєчасно постачати Україні зброю, а народ буде згуртованим.

    Також Зеленський назвав найскладніший напрямок на фронті.

    До слова, триває 135-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються вести наступ на Словянському, Краматорському та Бахмутському напрямках.

    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Володимир Зеленський Україна президент окупація #stoprussia
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    Президент відвідав передові позиції ЗСУ на Дніпропетровщині (фото)