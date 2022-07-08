Президент відвідав передові позиції ЗСУ на Дніпропетровщині (фото)

Зеленський поспілкувався з українськими бійцями

Глава української держави Володимир Зеленський відвідав Криворізький район та побував на передових позиціях Збройних сил України в Дніпропетровській області. Про це президент повідомив у своєму Telegram-каналі.

Зеленський також поспілкувався з українськими бійцями та вручив їм нагороди.

«Передові позиції на Дніпропетровщині... Настрій у них (українських захисників, – ред.) рішучий, в очах – впевненість у нашій перемозі. Дякую, що виборюєте свободу України!», – написав президент.

Раніше Зеленський заявив, що війна в Україні може завершитися до кінця 2022 року, якщо західні партнери будуть своєчасно постачати Україні зброю, а народ буде згуртованим.

Також Зеленський назвав найскладніший напрямок на фронті.

До слова, триває 135-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються вести наступ на Словянському, Краматорському та Бахмутському напрямках.