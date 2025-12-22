Президент відзначив енергетиків держнагородами

Енергетиків нагороджено орденами княгині Ольги, «За заслуги» та «За мужність», а також медалями «За працю і звитягу»

Зеленський наголосив, що працівники енергетичної галузі показують усьому світу, що Україну не зламати

Президент Володимир Зеленський з нагоди Дня енергетика відзначив державними нагородами 47 працівників енергетичного сектору України, одного з них — посмертно. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на главу держави.

«Я дякую кожній українській енергетичній компанії – всім, хто забезпечує і повертає світло й тепло для мільйонів наших людей. Дякую кожній ремонтній бригаді, всім, хто працює, щоб працювала енергетика. Пишаюся вашою фаховістю», – каже він.

Президент наголосив, що енергетики доводять цілому світу, що українці ніколи не змиряться з втратами та руїнами. «Українці завжди відновлюють те, що зруйнували росіяни. Україну не зламати завдяки таким людям, як ви, які працюють заради України, заради життя в Україні, заради наших людей. Дякую вам», – додав Зеленський.

Як йдеться в указі №974/2025, нагороди присуджені за вагомий внесок у розвиток і забезпечення роботи енергетичного комплексу в умовах воєнного стану, особисту мужність і самовідданість під час ліквідації наслідків аварій на об’єктах енергетичної інфраструктури, а також за сумлінне виконання професійного обов’язку.

⚡️🇺🇦💡 "Усі живі українські енергетичні обʼєкти, всі наші живі енергетичні мережі – це те, що змогли захистити, відновити, побудувати тисячі наших працівників та працівниць енергетичної галузі"



Зеленський привітав енергетиків з професійним святом і відзначив їх державними… pic.twitter.com/7nyoDy23Ph — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 22, 2025

Працівників енергетичної галузі нагороджено орденами княгині Ольги, «За заслуги» та «За мужність», а також медалями «За працю і звитягу». Крім того, десятьом фахівцям президент присвоїв почесне звання «Заслужений енергетик України».

До слова, 22 грудня 2025 року в Україні відзначають День енергетика – професійне свято працівників енергетичної галузі, які забезпечують виробництво, передачу та постачання електроенергії й тепла, підтримуючи стабільну роботу держави.

Це свято є нагодою ще раз нагадати про людей, чия робота часто залишається непомітною, але без якої неможливе повсякденне життя сучасного суспільства. «Главком» зібрав найкращі привітання з Днем енергетика.