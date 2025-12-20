Головна Країна Події в Україні
На шляху до миру між Росією та Україною є п’ять ключових перешкод – WSJ

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Росія хоче, щоб Україна вивела війська з територій Донецької області
фото з відкритих джерел

США в прагненні до якнайшвидшого припинення війни тиснуть на Україну, вимагаючи вивести війська з Донбасу

Україні вдалося обійти деякі зі спірних пунктів у мирному плані США під час перемовин, проте все ще залишаються п'ять ключових спірних моментів, щодо яких Україна і Росія не можуть досягти згоди. Як повідомляє «Главком» із посиланням на The Wall Street Journal, це питання територій, вступу до НАТО, чисельності військ, статусу Запорізької АЕС і російської мови.

Території

Росія хоче, щоб Україна вивела війська з територій Донецької області. Київ заявляє, що не має ні морального, ні юридичного права віддавати ці землі, але США чинять тиск на Україну, вимагаючи виконання забаганок Росії в прагненні до якнайшвидшого припинення війни.

Зосередження уваги Москви на болючій темі території спрямоване на «розгром противника», водночас не розкриваючи позицій з інших конкретних питань, заявив колишній член Ради національної безпеки США Ерік Чіарамелла.

Ба більше, якщо Зеленський погодиться на поступки, які суперечать українській конституції, він може зіткнутися з наслідками, починаючи від звинувачень у державній зраді й закінчуючи соціальними заворушеннями, вважає український політолог Олексій Харан.

«Якщо хтось підпише це або піде на якісь принизливі поступки, це викличе протести в Україні. Це дестабілізує Україну. Це призведе до зіткнень в Україні. Путін цим скористається», – сказав він.

НАТО

Те, що Путін називає «корінними причинами» конфлікту, не змінилося за час війни, а саме, західна орієнтація України та розширення НАТО.

Хоча Київ визнав, що США не розглядають приєднання України до військового альянсу, Зеленський відкинув вимоги про те, щоб країна відмовилася від свого обов'язкового прагнення приєднатися до блоку безпеки.

Для внесення поправок до конституції з цього та інших питань українському парламенту необхідна більшість у дві третини голосів.

Чисельність збройних сил

Початкова пропозиція США також передбачала обмеження чисельності українських збройних сил до 600 000 осіб. Цю цифру було змінено на 800 000, щоб відобразити поточну чисельність української армії.

Валерій Чалий, який раніше обіймав посаду посла України в США, заявив, що питання про кількість військ, які повинен мати Київ, стосується не стільки військової специфіки, скільки обмежень в ухваленні рішень Україною.

«Ми повинні розуміти... як протистояти спробам обмежити наш суверенітет. Ми самі визначимо, скільки нам потрібно військ і яку модель ми використовуємо», – сказав він.

Культура

Ще одне гостре питання в дискусіях – прагнення Росії повернути російськомовні ЗМІ та освіту в Україну після війни.

Київ запровадив обмеження на російські ЗМІ, що, за його словами, є спробою зупинити дезінформацію з боку видань, які неодноразово ставили під сумнів суверенітет України і пропагували насильство проти українців від початку повномасштабного вторгнення 2022 року.

«По-перше, вони хочуть забрати в України все, що тільки можуть. По-друге, вони хочуть дестабілізувати країну. По-третє, вони хочуть відновити інструменти російського впливу. По-четверте, це просто російська пропаганда», – сказав Харан, назвавши російські державні ЗМІ одним із головних інструментів впливу.

Запорізька АЕС

Питання про те, хто контролює Запорізьку атомну електростанцію, є ще однією перешкодою на переговорах. Київ вважає несправедливою пропозицію США про розподіл контролю над найбільшим у Європі атомним об'єктом. Зеленський заявив, що план замовчує деталі демілітаризації станції, фінансування її ремонту, забезпечення водопостачання та електропостачання, а також створення придатних для життя робітників на території після окупації об'єкта Росією.

Як повідомлялося, цими вихідними у Маямі запланована зустріч очільника Російського фонду прямих інвестицій Кирила Дмітрієва з представниками оточення Дональда Трампа – спецпосланцем Стівом Віткоффом та зятем президента Джаредом Кушнером. 

До слова, Володимир Зеленський заявив про майбутню зустріч української делегації та американців у США, яка відбудеться найближчими днями. Президент також прокоментував позицію України щодо Донбасу у перемовинах про досягнення миру. 

За словами президента, зараз українські представники прямують до США для перемовин з американцями. Зустріч посадовців триватиме протягом кількох днів. «У п'ятницю та суботу наша команда буде у США, вона вже на шляху туди. Американці на них вже чекають. Я не знаю, хто ще може бути присутній. Може будуть європейці», – повідомив Зеленський.

Нагадаємо, Володимир Зеленський розповів, що американська сторона публічно та непублічно стверджує, що російський диктатор Володимир Путін нібито готовий до закінчення війни проти України. Коментуючи переговори про мирну угоду, Зеленський додав, що досі існують розбіжності щодо територіального питання.

Теги: росія путін Володимир Зеленський Україна Запорізька АЕС переговори

