Президент Зеленський розпочав візит до Греції

Президент України Володимир Зеленський розпочав візит до Грецької Республіки. Ця поїздка є першою зупинкою в анонсованому європейському турне, метою якого є посилення безпекової та енергетичної стійкості України. Про це повідомляє «Главком».

Президента України в аеропорту зустрів віце-прем'єр-міністр Греції Костіс Хадзідакс, з яким він провів коротку розмову. Місцеві ЗМІ вже опублікували відео з прибуттям президента.

Раніше сьогодні, у ранковому зверненні, Володимир Зеленський анонсував європейське турне, під час якого очікується укладення низки важливих домовленостей.

У рамках візиту до Греції очікується, що президент укладе домовленість стосовно імпорту газу, що має відкрити новий маршрут постачання палива для забезпечення потреб України протягом зимового періоду.

Після Греції Володимир Зеленський відвідає Францію, де очікується укладення угоди, яка має посилити бойову авіацію України. Також у вівторок заплановано візит до Іспанії. Переговори будуть зосереджені на загальній підтримці української держави у час війни.

