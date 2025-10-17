Зеленський прокоментував нічний удар РФ по Кривому Рогу

Окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі у Кривому Розі

Президент України Володимир Зеленський після нічної атаки на Кривий Ріг написав, що Росія продовжує систематично атакувати Україну, концентруючи удари на цивільній інфраструктурі, передає «Главком».

«Для Росії жодних змін: вона і зараз тероризує життя в Україні. Хвиля безпілотників ударила по Кривому Рогу – по цивільній інфраструктурі. Ще десятки ударних дронів були в небі. Зафіксовані також і ракети. Фактично цими тижнями жодної ночі не було без російських ударів по Україні. Більшість мішеней – саме інфраструктура. Системний терор проти нашої енергетики», – пише Зеленський.

Президент України наголосив, що Москва прагне перетворити частину Європи на «острів небезпек», але цього не можна допустити. Він підкреслив, що справжньою ознакою готовності Росії до миру є не слова, яких у Путіна вистачає, а реальне припинення ударів та вбивств.

«Кожна система ППО для України має значення для порятунку життя. Кожне рішення, яке може посилити нас, наближає закінчення війни. Безпека може бути гарантована, якщо все те, про що ми домовляємося, зокрема, у Вашингтоні, буде реалізоване. Дякую кожному, хто з Україною!», – зазначив президент.

«Главком» писав, що у ніч на 17 жовтня російські терористи масовано атакували Кривий Ріг безпілотниками. Як повідомляють, у Кривому Розі пролунало близько десяти вибухів. Дим видно з усіх районів, а небо над містом стало червоним.

Нагадаємо, у ніч на 10 жовтня російська терористична армія вдарила по Запоріжжю безпілотниками та балістичними ракетами. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Близько 02:00 ворог завдав по місту щонайменше три удари. Сталося займання житлового будинку. Федоров розповів, що внаслідок обстрілу двоє постраждалих: 7-річна дитина та 45-річна жінка. Медики оцінюють їхній стан як тяжкий. Пізніше до лікарні доставили 45-річного чоловіка. Він у тяжкому стані. Лікарі надають постраждалому усю необхідну допомогу.

Як відомо, окупанти завдали по Запоріжжю щонайменше сім ударів БпЛА. Росіяни атакували приватний сектор та обʼєкти інфраструктури. Сталося кілька займань.

Пізніше стало відомо, що у лікарні помер 7-річний хлопчик, який дістав поранень через нічну атаку росіян. «Медики до останнього боролися за життя дитини, але травми виявилися надто тяжкими», – написав Федоров.

Також у ніч на 9 жовтня російська окупаційна армія продовжила атакувати керованими авіаційними бомбами (КАБами) Запорізьку область та Запоріжжя. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Раніше у Запорізькому району було атаковано інфраструктурний обʼєкт. Після повторних ударів ворога пошкоджено приватні будинки.