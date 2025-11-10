Головна Світ Політика
search button user button menu button

Зеленський заявив, що Росія може відкрити другий фронт у Європі

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський заявив, що Росія може відкрити другий фронт у Європі
Зеленський: Путін перебуває в глухому куті з точки зору реального успіху
фото: Юлія Кочетова/The Guardian

Володимир Зеленський наголосив, що РФ необхідний значний зовнішній ворог, щоб консолідувати свої численні етнічні групи та регіони

Президент України Володимир Зеленський висловив занепокоєння, що Росія може розпочати військові дії проти іншої європейської країни, навіть без повної окупації України. Про це він сказав під час інтерв'ю для The Guardian та вказав на посилення гібридних операцій Кремля у Європі, передає «Главком».

Глава держави пов'язує активізацію гібридних загроз із відсутністю реальних перемог Москви на полі бою в Україні.

«Путін перебуває в глухому куті з точки зору реального успіху. Для нього це більше схоже на глухий кут. Ось чому ці невдачі можуть змусити його шукати інші території. Нам дуже важко, але ми вдома та захищаємося», – сказав Зеленський.

Президент описав Росію як велику та агресивну державу, якій необхідний значний зовнішній ворог, щоб консолідувати свої численні етнічні групи та регіони.

Також Зеленський наголосив на важливості ціннісного партнерства: «Дружба з Росією не є рішенням для Америки. З точки зору цінностей, Україна набагато ближча до США, ніж Росія», – підсумував він.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський вважає, що питання введення європейських військових на територію України під час активних бойових дій вимагає обережності. Надмірний тиск на партнерів у цьому питанні може мати негативні наслідки. 

Коментуючи можливу готовність Франції та Великої Британії надіслати війська вже після укладення мирної угоди, президент зазначив, що лідери бояться своїх суспільств і не хочуть бути втягнутими у війну.

Також президент України Володимир Зеленський заявив, що не відчуває страху перед американським лідером Дональдом Трампом, незважаючи на те, що, за його словами, «всі лідери у світі» його нібито бояться. У розмові з журналістами The Guardian український президент пояснив свою позицію: США є стратегічним партнером України, а не ворогом.

На пряме запитання журналіста, чи боїться він Трампа, Зеленський відповів заперечно. «Ні… ми не вороги Америки. Ми друзі. То чому ми повинні боятися?» – прокоментував він.

Теги: війна Володимир Зеленський путін росія фронт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Санкції Трампа – не про швидке закінчення війни
Санкції Трампа – не про швидке закінчення війни
23 жовтня, 17:37
Військовий закликав формувати нову армію з 18-річних юнаків
Командир підрозділу розвідки ЗСУ закликав створити нову армію: як це можливо
12 жовтня, 18:59
Міжнародний паралімпійський комітет повністю відновив членство Росії
МПК підтвердив: російські окупанти можуть вільно заявлятися на його турніри
14 жовтня, 21:16
В Україні офіційно зʼявився перший в історії військовий омбудсмен
В Україні офіційно зʼявився перший в історії військовий омбудсмен
16 жовтня, 10:51
Путін захопив частину України і забере її, вважає Трамп
Трамп розповів, за якої умови Путін завершить війну
19 жовтня, 18:20
«Ми бачимо титанічні спроби зірвати будь-який діалог Росії та США», – сказав Дмитрієв
Посланець Путіна у США зробив нові заяви про переговори щодо України
26 жовтня, 18:23
Ситуація в Покровську загострюється
Бої за Покровськ: аналітики DeepState повідомили про стан фронту
29 жовтня, 23:19
Зустріч Трампа, Зеленського та Венса у Овальному кабінеті Білого дому, 28 лютого 2025 року
Венс визнав, що суперечка з Зеленським у Білому домі принесла йому популярність
30 жовтня, 03:57
Серед загиблих і поранених є як цивільні громадяни, так і військовослужбовці
Удар по військових на Дніпропетровщині: деяких посадовців відсторонено від роботи
3 листопада, 20:25

Політика

Зеленський заявив, що Росія може відкрити другий фронт у Європі
Зеленський заявив, що Росія може відкрити другий фронт у Європі
Зеленський пояснив, чому ЄС не відправляє війська в Україну
Зеленський пояснив, чому ЄС не відправляє війська в Україну
Зеленський розповів, як відноситься до Трампа
Зеленський розповів, як відноситься до Трампа
Трамп звинуватив демократів у шатдауні та «терорі» американців
Трамп звинуватив демократів у шатдауні та «терорі» американців
Китай скасував заборону на експорт рідкісноземельних металів до США
Китай скасував заборону на експорт рідкісноземельних металів до США
Лавров назвав умову для продовження переговорів із США
Лавров назвав умову для продовження переговорів із США

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
Вчора, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39
В Україні без опадів: погода на 8 листопада
8 листопада, 06:01
Відключення світла 7 листопада 2025 року: ДТЕК оновив графіки для деяких областей
7 листопада, 13:43
Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
4 листопада, 16:11
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
3 листопада, 05:59

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua