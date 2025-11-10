Зеленський заявив, що Росія може відкрити другий фронт у Європі

Володимир Зеленський наголосив, що РФ необхідний значний зовнішній ворог, щоб консолідувати свої численні етнічні групи та регіони

Президент України Володимир Зеленський висловив занепокоєння, що Росія може розпочати військові дії проти іншої європейської країни, навіть без повної окупації України. Про це він сказав під час інтерв'ю для The Guardian та вказав на посилення гібридних операцій Кремля у Європі, передає «Главком».

Глава держави пов'язує активізацію гібридних загроз із відсутністю реальних перемог Москви на полі бою в Україні.

«Путін перебуває в глухому куті з точки зору реального успіху. Для нього це більше схоже на глухий кут. Ось чому ці невдачі можуть змусити його шукати інші території. Нам дуже важко, але ми вдома та захищаємося», – сказав Зеленський.

Президент описав Росію як велику та агресивну державу, якій необхідний значний зовнішній ворог, щоб консолідувати свої численні етнічні групи та регіони.

Також Зеленський наголосив на важливості ціннісного партнерства: «Дружба з Росією не є рішенням для Америки. З точки зору цінностей, Україна набагато ближча до США, ніж Росія», – підсумував він.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський вважає, що питання введення європейських військових на територію України під час активних бойових дій вимагає обережності. Надмірний тиск на партнерів у цьому питанні може мати негативні наслідки.

Коментуючи можливу готовність Франції та Великої Британії надіслати війська вже після укладення мирної угоди, президент зазначив, що лідери бояться своїх суспільств і не хочуть бути втягнутими у війну.

Також президент України Володимир Зеленський заявив, що не відчуває страху перед американським лідером Дональдом Трампом, незважаючи на те, що, за його словами, «всі лідери у світі» його нібито бояться. У розмові з журналістами The Guardian український президент пояснив свою позицію: США є стратегічним партнером України, а не ворогом.

На пряме запитання журналіста, чи боїться він Трампа, Зеленський відповів заперечно. «Ні… ми не вороги Америки. Ми друзі. То чому ми повинні боятися?» – прокоментував він.