Президент жартома порівняв Келлога з ППО (відео)

Зеленський зазначив, що США мають силу впливати на Путіна

Президент України Володимир Зеленський жартома зауважив, що спецпредставник президента СШа Кіт Келлог є не гіршою ППО, аніж Patriot. Про це глава держави заявив під час виступу на щорічній зустрічі «Ялтинська європейська стратегія» (YES), передає «Главком» з посиланням на Офіс президента.

«Виявилось, що у Сполучених Штатів є ППО не гірша, ніж «петріоти». Про це дійсно, пане генерале, кажуть щоразу, коли ви тут. Коли ви в Києві, Кіте Келлог, кияни точно можуть трохи виспатись. Хотілося б, щоб ви їздили по всіх містах України. Ми б хотіли ще кілька таких американських систем для нашої держави», – сказав президент, звертаючись до Кіта Келлога.

Зеленський зазначив, що США мають силу впливати на російського диктатора Володимира Путіна. Саме тому під час візитів Кіта Келлога росіяни не завдають масованих ударів. Утім із представниками інших держав та міжнародних організацій, зокрема найбільших – ООН, ОБСЄ, МВФ – це не працює.

Нагадаємо, 11 вересня, президент України Володимир Зеленський зустрівся зі спецпредставником президента США Кітом Келлогом.