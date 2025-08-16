Головна Світ Політика
Зеленський поки не отримав дзвінка від Трампа після саміту з Путіним на Алясці

Аліна Самойленко
Аліна Самойленко
Зеленський поки не отримав дзвінка від Трампа після саміту з Путіним на Алясці
Зеленський чекає новин від Трампа
фото: Володимир Зеленський/Telegram-канал

Близьке до Зеленського джерело заявило, що відсутність контакту від Трампа виглядає «дуже дивно»

Президент України Володимир Зеленський ще не отримав жодних повідомлень від президента США Дональда Трампа після його переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці, повідомляє «Главком» з посиланням на Financial Times.

Близьке до Зеленського джерело заявило, що відсутність контакту від американського лідера виглядає «дуже дивно».

Інше джерело охарактеризувало підсумки саміту як «нічогобургер» (nothingburger) – ситуацію, яка приваблює значну увагу, але при детальнішому аналізі виявляється практично неважливою.

Як відомо, президент США Дональд Трамп закінчив зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним на базі Об'єднаних сил Ельмендорф-Річардсон в Анкориджі, Аляска. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

«Переговори з американською делегацією в «вузькому форматі» завершилися», – йдеться в короткій заяві Кремля.

Як повідомлялося, у п'ятницю, напередодні саміту президентів США та Росії, сторонам, ймовірно, вдалося заздалегідь знайти спільну мову. Про це повідомило агентству Reuters джерело, близьке до Кремля, яке побажало залишитися анонімним через делікатність питання.

Також у матеріалі The New York Times йдеться, що переговори між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці не є спробою досягти миру, а, швидше, тактичним маневром Путіна для виходу з дипломатичної ізоляції.

Нагадаємо, програму переговорів між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним було узгоджено. Таку заяву зробив помічник російського диктатора Юрій Ушаков 14 серпня. Головною темою саміту стане врегулювання війни в Україні, а також обговорять торговельно-економічну співпрацю.

