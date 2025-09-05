Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Ужгород отримає пряме сполучення з Братиславою, Будапештом і Віднем: деталі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Ужгород отримає пряме сполучення з Братиславою, Будапештом і Віднем: деталі
На Закарпатті відбулося відкриття ділянки євроколії Ужгород – Чоп
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Новою колією потяги поїдуть до Європи 12 вересня

На Ужгородському залізничному вокзалі відбулося відкриття ділянки євроколії Ужгород – Чоп. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

Завдяки колії, яка є частиною європейської мережі, Ужгород став першим обласним центом, що буде з’єднаний із Братиславою, Кошицями, Будапештом та Віднем. Новою колією потяги поїдуть до Європи 12 вересня.

Глава держави заслухав доповіді віцепремʼєр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби й голови правління Укрзалізниці Олександра Перцовського про реалізацію флагманського проєкту з розбудови євроколії в нашій країні. За їхніми словами, протяжність цієї колії 22 км. Далі євроколію розбудовуватимуть до Львова.

Як відомо, українська залізнична система успадкувала радянський стандарт колій. Зараз українські потяги рухаються «широкою» колією в 1520 мм, де на кордоні зустрічаються з вужчою європейською – у 1435 мм. Більшість країн світу користуються стандартом в 1435 міліметрів. Зокрема, майже вся Європа, США, Австралія, Близький Схід, декілька країн Африки та Південної Америки й навіть Китай.

До слова, Євросоюз планує запустити швидкісне залізничне сполучення від Берліна до Києва. Очікується, що план буде реалізований до 2040 року.

Читайте також:

Теги: залізниця Володимир Зеленський Ужгород

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський проведе зустріч з Фіцо в Ужгороді
Стало відомо, що стане головною темою переговорів Фіцо з Зеленським
Сьогодні, 00:55
Лідери України та Франції після зустріч «коаліції охочих»
Зеленський залишив Єлисейський палац після зустрічі «коаліції охочих»
Вчора, 21:36
За словами Зеленського, українські території є потужною частиною лінії оборони
Президент про обмін територіями: Ми не даватимемо Путіну подібних подарунків
3 вересня, 16:50
Президент провів розмову з лідерами Польщі, Литви, Латвії, Естонії та Данії
Зеленський обговорив з лідерами пʼяти країн Європи гарантії безпеки для України
29 серпня, 06:34
Трамп сказав, що Зеленський «не зовсім невинний» у цьому конфлікті, адже «для танго потрібні двоє»
Трамп про війну в Україні: Зеленський небезгрішний
26 серпня, 23:04
За словами Зеленського, очікується розширення нашої програми «єВідновлення»
Президент анонсував оновлення правил перетину кордону для чоловіків 18-22 роки
26 серпня, 15:12
Спецпосланець Трампа долучився до урочистостей з нагоди Дня Незалежності
Президент нагородив Келлога орденом «За заслуги» І ступеня
24 серпня, 13:15
В Україні єдина державна мова – українська
Російська мова – друга державна? Зеленський прокоментував «хотєлку» Путіна
21 серпня, 11:55
Трамп під час зустрічі поплескував Зеленського по спині
Зустріч Трампа й Зеленського у Білому домі: експертка розшифрувала мову тіла президентів
19 серпня, 13:43

Події в Україні

Візит Фіцо, звільнення начальника транспортного департаменту КМДА. Головне за 5 вересня
Візит Фіцо, звільнення начальника транспортного департаменту КМДА. Головне за 5 вересня
Ужгород отримає пряме сполучення з Братиславою, Будапештом і Віднем: деталі
Ужгород отримає пряме сполучення з Братиславою, Будапештом і Віднем: деталі
У Дніпрі масштабна пожежа: горить колишній комбайновий завод
У Дніпрі масштабна пожежа: горить колишній комбайновий завод
СБУ та «Укрпошта» презентували марку, присвячену спецоперації «Павутина»
СБУ та «Укрпошта» презентували марку, присвячену спецоперації «Павутина»
Посланець Папи у Львові відвідав поранених захисників
Посланець Папи у Львові відвідав поранених захисників
Українська розвідка показала ексклюзивні кадри чорноморської операції (відео)
Українська розвідка показала ексклюзивні кадри чорноморської операції (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
285K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 вересня: ситуація на фронті
114K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 вересня 2025
7592
Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
5492
Три країни відмовились відправляти свої війська в Україну в рамках гарантій безпеки
5213
Синоптики повідомили, коли в Україну прийдуть перші заморозки
2242
Втрати ворога станом на 5 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
Вчора, 22:47
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
3 вересня, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
3 вересня, 06:02
Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
2 вересня, 14:28
Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині
2 вересня, 03:36
МЗС прокоментувало результати саміту Шанхайської організації співробітництва
1 вересня, 17:23

Прес-релізи

«Дикий театр» запрошує ветеранів в «Школу світла»
«Дикий театр» запрошує ветеранів в «Школу світла»
3 вересня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua