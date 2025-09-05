Ужгород отримає пряме сполучення з Братиславою, Будапештом і Віднем: деталі

Новою колією потяги поїдуть до Європи 12 вересня

На Ужгородському залізничному вокзалі відбулося відкриття ділянки євроколії Ужгород – Чоп. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

Завдяки колії, яка є частиною європейської мережі, Ужгород став першим обласним центом, що буде з’єднаний із Братиславою, Кошицями, Будапештом та Віднем. Новою колією потяги поїдуть до Європи 12 вересня.

Глава держави заслухав доповіді віцепремʼєр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби й голови правління Укрзалізниці Олександра Перцовського про реалізацію флагманського проєкту з розбудови євроколії в нашій країні. За їхніми словами, протяжність цієї колії 22 км. Далі євроколію розбудовуватимуть до Львова.

Як відомо, українська залізнична система успадкувала радянський стандарт колій. Зараз українські потяги рухаються «широкою» колією в 1520 мм, де на кордоні зустрічаються з вужчою європейською – у 1435 мм. Більшість країн світу користуються стандартом в 1435 міліметрів. Зокрема, майже вся Європа, США, Австралія, Близький Схід, декілька країн Африки та Південної Америки й навіть Китай.

До слова, Євросоюз планує запустити швидкісне залізничне сполучення від Берліна до Києва. Очікується, що план буде реалізований до 2040 року.