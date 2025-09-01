Вбивство Андрія Парубія: що відомо станом на ранок 1 вересня

СБУ та Національна поліція затримали підозрюваного у вбивстві народного депутата Андрія Парубія

Україна потрясена зухвалим убивством одного з ключових політиків останніх десятиліть – колишнього голови Верховної Ради, народного депутата та одного з лідерів Революції Гідності Андрія Парубія. Його застрелили у Львові 30 серпня. Станом на ранок 1 вересня, підозрюваного у вбивстві затримано, тривають активні слідчі дії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.

Хронологія подій

Вбивство

30 серпня 2025 року, близько 9:00 ранку, у Сихівському районі Львова на вулиці Єфремова пролунали постріли. Чоловік, переодягнений у кур’єра служби доставки, підійшов до Андрія Парубія і випустив щонайменше 7–8 куль з пістолета. Поранення виявилися смертельними.

Згідно записам з відеокамер стрілець втік з місця події на електровелосипеді. У місті була оголошена спецоперація «Сирена». Правоохоронці відразу почали обстеження району, вилучили відео з камер спостереження, провели слідчі експерименти та допити можливих очевидців.

Розслідування: спланований замах

Як повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, злочин мав ознаки ретельно підготовленого замаху:

«Було вивчено графік пересувань Андрія Парубія, прокладено маршрут, продумано план втечі. Все свідчить про високий рівень підготовки», – заявив міністр.

До справи були залучені десятки оперативників з Львівщини та центрального апарату Нацполіції, а також Служба безпеки України. Справу взяв під особистий контроль президент України.

Затримання підозрюваного

Вже через 36 годин після вбивства, вранці 1 вересня, підозрюваного затримано у Хмельницькій області. Про це офіційно повідомили президент Володимир Зеленський, міністр Клименко та голова СБУ Василь Малюк.

«СБУ та Національна поліція затримали підозрюваного у вбивстві народного депутата Андрія Парубія. Тривають необхідні слідчі дії. Доручив представити суспільству наявну інформацію. Дякую правоохоронцям за оперативну та злагоджену роботу», – написав Зеленський.

За попередніми даними, затриманий вже дав перші свідчення, однак деталі слідство поки не розголошує. Особу підозрюваного не оприлюднено з міркувань таємниці досудового розслідування.

Мотиви: політичний контекст і можливий «російський слід»

Правоохоронці не виключають політичних мотивів убивства. Андрій Парубій був відомий своєю проєвропейською, антиросійською позицією, активною участю у подіях Революції Гідності 2013–2014 років, а також державницькою риторикою протягом останніх років повномасштабної війни.

«З приводу вбивства Ірини Фаріон у нас відсутні будь-які відомості, які б пов'язували ці два злочини. Це те, що наразі нам відомо. Розглядаються й інші версії, в тому числі й російський слід», – зазначив керівник СБУ Львівської області Вадим Онищенко.

Хто такий Андрій Парубій

Андрій Парубій (народився 1971 року у Львові) – український політик, історик, один із співзасновників партії «Народний рух», активний учасник Революції на граніті, Помаранчевої революції та Майдану.

Народний депутат 6-9 скликань. У 8 скликанні був спікером Верховної Ради.

Закінчив історичний факультет ЛНУ ім.І.Франка та аспірантуру Національного університету «Львівська Політехніка» за фахом «політологія та соціологія». У 1990 році став депутатом Львівської облради, в 1991 році рахом з Олегом Тягнибоком співзаснував Соціал-національну партію України, що з 2004 року трансформувалася в «Свободу».

В 2002 році втретє обрався до Львівської обласної ради. В 2004 році брав активну участь у Помаранчевій революції.

Вперше став народним депутатом в 2007 році – від блоку «Наша Україна – Народна Самооборона». У 2010 генпрокуратура часів Віктора Януковича хотіла зняти з нього недоторканість за кидання яєць в залі Ради на тлі ратифікації «харківських угод».

У 2012 році Парубій вийшов з «Нашої України» і приєднався до «Фронту змін». В 2012 році обрався до Верховної Ради від «Батьківщини» як безпартійний.

В 2013-2014 роках бук комендантом Майдану і керував Самообороною.

В 2014 році обрався до ВР від «Народного фронту», того ж року був секретарем ради нацбезпеки і оборони. У 2016 став спікером ВР після призначення Володимира Гройсмана прем'єр-міністром.

В 2019 році став народним депутатом від «Європейської солідарності» як безпартійний. Входив до Комітету з питань нацбезпеки і оборони.

Андрій Парубій активно виступав проти проросійських силу в Раді, відстоював інтереси української мови та боровся проти зближення з Росією. В 2019 році намагався зірвати телеміст, який проросійський телеканал NewsOne готував з Росією.

