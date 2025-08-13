Головна Світ Політика
search button user button menu button

Коли відбудеться зустріч Зеленського, Трампа та Путіна? Дані CBS News

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Коли відбудеться зустріч Зеленського, Трампа та Путіна? Дані CBS News
фото: АР

США працюють над підготовкою місця для зустрічі Зеленського, Трампа та Путіна

США працюють над підготовкою місця для зустрічі американського лідера Дональда Трампа, російського диктатора Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського, яка може відбутися вже наприкінці наступного тижня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CBS News.

Нагадаємо, американський лідер Дональд Трамп провів онлайн-конференцію із президентом України Володимиром Зеленським та кількома європейськими лідерами. З американським президентом було узгоджено п'ять основних принципів закінчення війни.

Також канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Україна готова обговорювати територіальні питання, але відправною точкою має бути лінія зіткнення.

Зауважимо, 15 серпня Трамп та російський диктатор Росії Володимир Путін проведуть переговори на Алясці. Головна тема переговорів – мир в Україні. Обговорювані пропозиції можуть включати обмін територіями та відмову Києва від вступу до НАТО. А 14 серпня в Анкориджі, найбільшому місті Аляски, за день до зустрічі лідерів, політична організація Stand Up Alaska проведе мітинг на підтримку України.

Місцем проведення зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна стане об’єднана військова база Елмендорф-Річардсон у місті Анкоридж, штат Аляска.

До слова, найгірші побоювання України можуть здійснитися, якщо президент США Дональд Трамп у п’ятницю, 15 серпня, передасть Володимиру Путіну території України, які Росія не змогла захопити військовим шляхом, повідомляє «Главком» із посилання на Financial Times.

Читайте також:

Теги: путін Дональд Трамп Володимир Зеленський переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Угода ЄС-США підписана. Що це означає для України?
Угода ЄС-США підписана. Що це означає для України?
28 липня, 08:56
У березні цього року Трамп підписав указ про ліквідацію міністерства, втілюючи одну зі своїх передвиборчих обіцянок
Верховний суд дозволив Трампу розпустити одне з міністерств
15 липня, 05:43
Трамп зробив заяву про системи Patriot для України
Президент США повідомив, скільки систем Patriot отримає Україна незабаром
14 липня, 19:13
Сергій Лавров зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпіном
Китай пообіцяв РФ «глибшу» підтримку на тлі погроз Трампа
15 липня, 15:25
Уряд знову очолила Юлія. Досьє на Свириденко
Уряд знову очолила Юлія. Досьє на Свириденко Тема тижня
17 липня, 13:33
Зеленський доручив Шмигалю терміново укласти всі відповідні контракти щодо дронів, які потрібні Силам оборони
Шмигаль на посаді міністра оборони вперше доповів Зеленському
18 липня, 16:12
Продовження воєнного стану, урізаний транш від ЄС. Головне за 25 липня
Продовження воєнного стану, урізаний транш від ЄС. Головне за 25 липня
25 липня, 21:04
Глава МЗС Британії відзвітував про переговори з Єрмаком, Умєровим та Венсом
Глава МЗС Британії відзвітував про переговори з Єрмаком, Умєровим та Венсом
9 серпня, 22:52
Зеленський та Моді домовилися запланувати особисту зустріч у вересні
Зеленський з прем’єр-міністром Індії обговорили санкції проти РФ
11 серпня, 16:16

Політика

«Я не диктатор»: президент Сербії Вучич пояснив, чому не піде на третій президентський термін
«Я не диктатор»: президент Сербії Вучич пояснив, чому не піде на третій президентський термін
Коли відбудеться зустріч Зеленського, Трампа та Путіна? Дані CBS News
Коли відбудеться зустріч Зеленського, Трампа та Путіна? Дані CBS News
Зеленський після переговорів з іноземними лідерами відповів, чи вийдуть ЗСУ з Донбасу
Зеленський після переговорів з іноземними лідерами відповів, чи вийдуть ЗСУ з Донбасу
МЗС Росії зробило заяву про територіальні вимоги
МЗС Росії зробило заяву про територіальні вимоги
Макрон повідомив, чого хоче домогтися Трамп під час зустрічі з Путіним
Макрон повідомив, чого хоче домогтися Трамп під час зустрічі з Путіним
Україна готова обговорювати територіальні питання – Мерц
Україна готова обговорювати територіальні питання – Мерц

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
275K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 серпня 2025
9023
Кремль прагне завершення війни: розвідка дізналася дату
6613
Прогноз магнітних бур на 13-15 серпня: якою буде сонячна активність
3934
Голова Кіровоградської облради зробив солідний подарунок сину-«бебівцю»
3120
Україна здає Донбас і не вступає в НАТО. Радник Путіна озвучив «мирний план» Росії

Новини

Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
Вчора, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
Вчора, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
11 серпня, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
11 серпня, 01:26
ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
10 серпня, 11:15
«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
8 серпня, 19:11

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua