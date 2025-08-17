Головна Світ Політика
Politico: Президент Фінляндії може поїхати до США разом із Зеленським

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Стубб є одним із «улюблених співрозмовників» Дональда Трампа
Фото: Офіс президента України / All Over Press

Politico: Президент Фінляндії Стубб може поїхати до США разом із Зеленським на переговори з Трампом

Разом із президентом України Володимиром Зеленським до США 18 серпня може поїхати президент Фінляндії Александр Стубб. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

За інформацією видання, Стубб є одним із «улюблених співрозмовників» Дональда Трампа.

Передбачається, що президент Фінляндії супроводжуватиме Зеленського на переговорах, щоб допомогти запобігти будь-яким конфліктам. Його присутність також може переконати американського президента включити Європу до будь-яких подальших переговорів щодо врегулювання війни.

За даними джерел, також до США може прибути генеральний секретар НАТО Марк Рютте, який раніше вибудував тісні стосунки з Трампом.

Politico зазначає, що європейська та українська сторони вважають саміт у Вашингтоні ключовим. Його мета – переконати Трампа не погоджуватися на неприйнятні для Києва умови, зокрема щодо передачі Росії українських територій.

Раніше, президент України здійснить візит до Вашингтона в понеділок, щоб провести зустріч із президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

За підсумками тривалої розмови між лідерами український президент прийняв запрошення та повідомив, що планує обговорити всі деталі «по завершенню вбивств, по завершенню війни» саме під час зустрічі у Білому домі.

Нагадаємо, розмова між президентами відбулася після переговорів Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним. Під час спілкування президент Трамп поінформував українську сторону про основні пункти своєї зустрічі.

Як відомо, президент України провів тривалу та змістовну розмову з Президентом США Дональдом Трампом. Переговори тривали понад півтори години, з яких приблизно годину лідери спілкувалися тет-а-тет, а решту часу – за участі європейських лідерів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

Україна підтверджує готовність працювати максимально продуктивно задля миру. Президент Трамп поінформував українського лідера про свою зустріч із російським керівником, розповівши про основні пункти розмови. Зазначається, що «сила Америки впливає на розвиток ситуації».

Теги: Володимир Зеленський Фінляндія США Дональд Трамп

