Лавров озвучив вимоги Кремля щодо статусу російської мови в Україні

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Лавров озвучив вимоги Кремля щодо статусу російської мови в Україні
Росія вимагає скасування законів, які заборонили російську мову і канонічну українську православну церкву, заявив Лавров
фото з відкритих джерел

Очільник російського МЗС також сказав, ніби країни Заходу «шукають привід, аби не допустити переговори» між Україною та РФ

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Росія «не вимагає» від України надання російській мові статусу державної в межах мирної угоди. Як інформує «Главком», про це він сказав у коментарі пропагандистському телеканалу «Россия».

На репліку журналіста про те, що президент України Володимир Зеленський не визнаватиме російську мову в межах мирних переговорів, Лавров відповів:

«Ні, він сказав, що не буде державної російської мови, але загалом на цьому ніхто особливо не наполягає. Перший крок, який не залежить ні від яких бажань Зеленського, ні від когось ще, – це скасування всіх законів, які, грубо порушуючи статути ООН, заборонили російську мову і канонічну українську православну церкву».

Зазначимо, що на тлі зустрічі російського диктатора Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа кілька медіа написали, що мирні пропозиції Москви, зокрема, передбачають надання офіційного статусу російській мові в деяких частинах України або в усій країні.

Коментуючи це, президент України заявив: «У нас є державна мова – українська. РФ може заявляти що завгодно».

В інтерв’ю російському пропагандисту Лавров також сказав, ніби країни Заходу «шукають привід, аби не допустити переговори» між Україною та РФ.

«Це спроба порушити той процес, який був закладений президентами Путіним і Трампом, який давав дуже непогані результати, і ми сподіваємося, що ці спроби будуть знищені», – сказав Лавров.

 

