Україна відповідатиме на російські атаки асиметрично – Зеленський

Глава держави: «Фактично групи російських дронів у нашому небі – акомпанемент російським заявам із Китаю»

Групи російських дронів, які атакують Україну і вдень, і вночі, стали акомпанементом заявам російського диктатора Володимира Путіна з Китаю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

За словами українського лідера, нахабність росіян стає все більшою – вони все частіше вдень атакують Україну десятками ударних дронів. У ніч на сьогодні було 150 дронів, ранок – ще більш як 50, увечері – іще десятки, і більшість із них – «шахеди».

«Фактично групи російських дронів у нашому небі – акомпанемент російським заявам із Китаю. Відверта зневага Росії до всього, що світ робить заради припинення війни. Вчора росіяни буквально заперечували те, що говорив Президент Трамп про зустріч лідерів, яка потрібна, щоб закінчити війну», – каже він.

Глава держави наголосив, що Путін у Китаї розповідає, що він не винен у розпочатій війні проти України. «Наче його хтось завжди «примушує» воювати, вбивати, заганяти дітей в укриття, посилати тисячі людей на штурми наших позицій. І зараз бачимо чергові накопичення російських сил на деяких ділянках фронту. От тільки до миру він ніяк примушуватись не хоче. Росія продовжує завдавати ударів. Звісно, ми будемо відповідати на це. Відповідати зокрема асиметрично, щоб Росія точно відчувала наслідки своєї нахабності», – додав Зеленський.

Президент зазначив, що Україна продовжує працювати з партнерами заради тиску на Росію. «Нічого, крім сили, Росія не чує і брехатиме, поки не буде достатньо сильних її втрат. Усі партнери це розуміють. Важливо, щоб була рішучість діяти. Додаткові санкції, які справді впливають – вони потрібні. Тарифи, які обмежують російську торгівлю та фінансування для російської машини війни, – теж це все дуже потрібно», – підсумував глава нашої держави.

Нагадаємо, помічник очільника Кремля Юрій Ушаков заявив, що російський диктатор Володимир Путін не домовлявся із президентом США Дональдом Трампом ані про двосторонню зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, ані про тристоронню зустріч.

До слова, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія не вважає президента України Володимира Зеленського легітимним, але визнає його «фактичним главою режиму» і на цій підставі готова провести з ним зустріч. Водночас Лавров повторив, що коли справа дійде до підписання документів, то Росії «знадобиться чітке розуміння того, що особа, яка підписує, є законною».

Крім того, глава російського МЗС Сергій Лавров заявив, що Україна «має право на існування» лише за однієї умови. За його словами, Україна має «відпустити» тих, хто обрав Росію.

До слова, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган після розмови з російським диктатором Володимиром Путіним і очільником України Володимиром Зеленським, заявив, що вони не готові до зустрічі.