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    Політика

    Президент звільнив начальника полтавського управління СБУ

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    <p>Генерал-майор Юрій Рахівський</p> - Президент звільнив начальника полтавського управління СБУ

    Генерал-майор Юрій Рахівський

    Зеленський звільнив 50-річного генерал-майора Юрія Рахівського

    Президент Володимир Зеленський звільнив начальника управління Служби безпеки України в Полтавській області Юрія Рахівського.

    Відповідний указ №768/2019 опубліковано на офіційному сайті глави держави.

    «Звільнити Рахівського Юрія Васильовича з посади начальника Управління Служби безпеки України в Полтавській області», – йдеться в указі.

    Як відомо, Рахівський був призначений на посаду начальника управління Служби безпеки України в Полтавській області у листопаді 2015 року.

    Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський призначив новим головою Луганської обласної державної адміністрації Сергія Гайдая.

    СБУ кадрові зміни Володимир Зеленський президент
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