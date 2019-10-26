Президент звільнив начальника полтавського управління СБУ
Генерал-майор Юрій Рахівський
Зеленський звільнив 50-річного генерал-майора Юрія Рахівського
Президент Володимир Зеленський звільнив начальника управління Служби безпеки України в Полтавській області Юрія Рахівського.
Відповідний указ №768/2019 опубліковано на офіційному сайті глави держави.
«Звільнити Рахівського Юрія Васильовича з посади начальника Управління Служби безпеки України в Полтавській області», – йдеться в указі.
Як відомо, Рахівський був призначений на посаду начальника управління Служби безпеки України в Полтавській області у листопаді 2015 року.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський призначив новим головою Луганської обласної державної адміністрації Сергія Гайдая.