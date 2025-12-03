Зеленський анонсував нові переговори

За словами Зеленського, переговори є результативними

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі готується зустріч української та американської делегацій у США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення глави держави.

«Готуємо зустрічі у Сполучених Штатах Америки. Після повернення американської команди з Москви та відповідних консультацій у Вашингтоні Рустем Умєров, Андрій Гнатов і всі, хто потрібен для перемовин, продовжать розмову з представниками президента Трампа. Чекаємо новин найближчими днями щодо таких зустрічей, контактів, перемовин – особисті зустрічі чи телефонні розмови, – є постійний контакт між усіма партнерами та між партнерами й Україною», – йдеться у повідомленні.

За словами Зеленського, переговори є результативними. «На зустрічах у Женеві та у Флориді Україну чули й до України дослухались. І це важливо. Розраховуємо, що й надалі буде саме так. Лише з урахуванням інтересів України можливий достойний мир», – сказав президент.

«Також продовжу на своєму рівні спілкування з лідерами, фактично кожен день координація, обмін ідеями, домовленості, як говорити з іншими лідерами й що може дати більше безпеки. Зараз світ точно відчуває, що можливість закінчити війну є, і треба наявну активність у перемовинах підкріплювати тиском на Росію. Саме від такої комбінації все залежить – конструктивна дипломатія плюс тиск на агресора. Обидва компоненти працюють на мир», – наголосив український лідер.

Нагадаємо, глава МЗС України Андрій Сибіга повідомив, що українська делегація отримала запрошення до США для продовження мирних переговорів.

До слова, президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь секретаря РНБО Рустема Умєрова про підготовку зустрічей у Брюсселі з радниками з питань національної безпеки європейських лідерів.