Оборонна співпраця, відновлення обмінів полоненими: Зеленський відзвітував про зустріч з Ердоганом

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Оборонна співпраця, відновлення обмінів полоненими: Зеленський відзвітував про зустріч з Ердоганом
Зеленський подякував Ердогану за допомогу
фото: скриншот з відео

Президент: Ми з Туреччиною однаково це бачимо: мир і безпека мають бути гарантованими

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з лідером Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Він назвав ці переговори продуктивним та змістовними. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Говорили про подальшу оборонну співпрацю – про спільні виробничі проєкти та координацію для більш ефективного захисту життя. Також обговорили ситуацію в дипломатії, стараємося зробити так, щоб уся активність була спрямована на достойний мир і гарантовану безпеку. Ми з Туреччиною однаково це бачимо: мир і безпека мають бути гарантованими. Будемо й надалі тісно координуватися та працювати з усіма партнерами», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, президент наголосив, що триває робота, щоб «до нового року відновити обміни та повернути додому українських військових полонених, цивільних, які утримуються Росією, та викрадених українських дітей».

«Важлива й активна залученість Туреччини до «коаліції охочих», особливо до її військово-морського компонента. Всі розуміють значення безпеки в Чорному морі, і гарантувати таку безпеку можна тільки разом із Туреччиною. Я вдячний Туреччині та особисто президенту Ердогану за цю допомогу. Ми цінуємо довіру, яка є між нами та між нашими державами, і розраховуємо на силу турецької дипломатії», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський прибув до Туреччини. Зеленського зустріла турецька сторона, зокрема, український посол Наріман Джелял.

Згодом біля президентського комплексу в Анкарі відбулася церемонія зустрічі українського лідера президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Глави держав провели робочу вечерю, а потім виступили із заявами на спільній пресконференції.

До слова, лідер Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським заявив, що його країна завжди готова обговорювати з РФ пропозиції, які відкриють шлях до справедливого миру в Україні. 

