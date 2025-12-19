Зеленський вперше зустрівся з Навроцьким у Варшаві

У Навроцького та Зеленського запланована пресконференція

Президент Володимир Зеленський зустрівся з польським колегою Каролем Навроцьким у Варшаві. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

Це перша зустріч Зеленського та Навроцького. Головні теми їх переговорів – безпека, економіка та історія.

Також у Польщі президент України проведе зустріч з маршалком Сейму Республіки Польща Влодзімежем Чажастим та маршалком Сенату Малгожатою Кідавою-Блонською.

Зокрема, Зеленський зустрінеться з головою Ради Міністрів Республіки Польща Дональдом Туском.

Нагадаємо, 18 грудня президент України Володимир Зеленський прибув до Польщі. Зеленського під час прибуття до Варшави зустріли представники польської сторони та посол України в Польщі Василь Боднар.