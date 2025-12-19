Головна Світ Політика
search button user button menu button

Зеленський вперше зустрівся з Навроцьким у Варшаві

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський вперше зустрівся з Навроцьким у Варшаві
Перша зустріч Зеленського та Навроцького
фото: скриншот з відео

У Навроцького та Зеленського запланована пресконференція

Президент Володимир Зеленський зустрівся з польським колегою Каролем Навроцьким у Варшаві. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

Це перша зустріч Зеленського та Навроцького. Головні теми їх переговорів – безпека, економіка та історія.

Також у Польщі президент України проведе зустріч з маршалком Сейму Республіки Польща Влодзімежем Чажастим та маршалком Сенату Малгожатою Кідавою-Блонською.

Зокрема, Зеленський зустрінеться з головою Ради Міністрів Республіки Польща Дональдом Туском.

Нагадаємо, 18 грудня президент України Володимир Зеленський прибув до Польщі. Зеленського під час прибуття до Варшави зустріли представники польської сторони та посол України в Польщі Василь Боднар.

Теги: Володимир Зеленський Польща Кароль Навроцький

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Завершення технічних робіт відбудеться після обіду 18 грудня
Прикордонники попередили про можливі затримки на кордоні з Польщею: причина
Вчора, 12:10
Україна відмовляється від своїх амбіцій щодо членства в НАТО в обмін на міжнародні гарантії безпеки
Без НАТО, але з гарантіями безпеки від союзників. Зеленський повідомив про компроміс
14 грудня, 23:24
Президент повідомив, що економічна угода між Україною та США у процесі розробки
Безпека та відбудова. Зеленський вірить в підписання угод зі США
11 грудня, 18:15
Зеленський продовжив безвіз громадянам Великої Британії та Північної Ірландії
Зеленський продовжив безвіз громадянам Великої Британії та Північної Ірландії
11 грудня, 00:19
Зеленський у Брюсселі зустрівся з Рютте, Коштою та фон дер Ляєн
Фон дер Ляєн, Кошта та Рютте прокоментували зустріч з Зеленським
9 грудня, 03:55
Тимчасовий дозвіл діє протягом трьох років та не передбачає постійне проживання
У Польщі змінено правила подання заяв на тимчасове проживання – деталі
3 грудня, 10:58
У Польщі розбився вертоліт
У Польщі вертоліт впав у лісі: загинули дві людини
1 грудня, 15:24
Карта України без Криму в етері польського каналу TVN
Польський телеканал під час географічної вікторини показав карту України без Криму
30 листопада, 16:15
Зеленький: Важливо, щоб результатом став достойний мир
«Робота з пунктами, які можуть змінити багато». Зеленський провів нараду з МЗС
21 листопада, 15:44

Політика

Путін висунув ультиматум Україні
Путін висунув ультиматум Україні
Макрон заявив, що європейські лідери повинні говорити з Путіним
Макрон заявив, що європейські лідери повинні говорити з Путіним
Зеленський вперше зустрівся з Навроцьким у Варшаві
Зеленський вперше зустрівся з Навроцьким у Варшаві
США призупиняють видачу грін-карт
США призупиняють видачу грін-карт
ЄС ухвалив рішення про €90 млрд для України
ЄС ухвалив рішення про €90 млрд для України
США зняли санкції з низки компаній, що постачали обладнання для російського ВПК
США зняли санкції з низки компаній, що постачали обладнання для російського ВПК

Новини

В Україні хмарно: погода на 19 грудня
Сьогодні, 05:59
День адвокатури України: найкращі привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 00:38
В Україні без опадів: погода на 18 грудня
Вчора, 05:59
Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
15 грудня, 03:53
У Білгороді блекаут після вибухів (фото)
14 грудня, 23:57
Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
13 грудня, 23:53

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua