Продовження воєнного стану і мобілізації: Зеленський підписав закони
Воєнний стан і мобілізація діятимуть ще 90 днів
Сьогодні, 26 січня, президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження дії воєнного стану і загальної мобілізації в Україні. Відповідні документи оприлюднені на сайті Верховної Ради, передає «Главком».
Воєнний стан і мобілізація діятимуть ще 90 днів – до 4 травня 2026 року.
Нагадаємо, 14 січня депутати Верховної Ради проголосували за продовження воєнного стану в Україні ще на 90 днів. Рішення щодо продовження воєнного стану підтримали 330 депутатів.
Зауважимо, що 24 лютого 2022 року президент Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану по всій Україні.
Коментарі — 0