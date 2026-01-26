Продовження воєнного стану і мобілізації: Зеленський підписав закони

Воєнний стан і мобілізація діятимуть ще 90 днів

Сьогодні, 26 січня, президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження дії воєнного стану і загальної мобілізації в Україні. Відповідні документи оприлюднені на сайті Верховної Ради, передає «Главком».

Воєнний стан і мобілізація діятимуть ще 90 днів – до 4 травня 2026 року.

Воєнний стан – це особливий правовий режим, що вводиться в країні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам влади (військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування) повноважень, необхідних для відвернення загрози та відсічі агресії.

Нагадаємо, 14 січня депутати Верховної Ради проголосували за продовження воєнного стану в Україні ще на 90 днів. Рішення щодо продовження воєнного стану підтримали 330 депутатів.

Зауважимо, що 24 лютого 2022 року президент Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану по всій Україні.