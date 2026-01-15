Головна Країна Події в Україні
Герой мему «Мені нравиться, як воно горить» мобілізувався до ЗСУ

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Автор культового мему Віталій Чепурко пішов служити до ЗСУ
фото: ТСН

«Полтавський палій» Віталій Чепурко заявив, що пішов служити добровольцем

Відомий як «полтавський палій» герой інтернет-мему Віталій Чепурко заявив про добровільний вступ до лав Збройних сил України. Чоловік записав відеозвернення з навчального центру, повідомляє «Главком».

Відповідне відео поширили місцеві полтавські пабліки. У зверненні Чепурко повідомив, що пішов до війська добровільно та готується скласти присягу.

«Я нікуди не зникав. Я пішов добровільно служити в лави ЗСУ. Складу присягу і буду вчитись воювати», — сказав він.

Під прізвиськом «полтавський палій» Чепурко набув широкої відомості після серії підпалів у Полтаві та завдяки фразі, яка згодом стала інтернет-мемом — «Мені нравиться, як воно горить».

За даними з відкритих джерел, у 2007 році він підпалив щонайменше 28 вхідних дверей у багатоквартирних будинках. Після затримання чоловік пояснював свої дії бажанням спостерігати за реакцією людей і роботою рятувальників.

У 2011 році суд призначив йому покарання у вигляді 5 років і 6 місяців позбавлення волі. Після звільнення Чепурко заявляв про намір змінити своє життя.

Раніше, у Тернополі в під’їзді багатоповерхового будинку на вулиці Київській виявили новонароджену дитину. 

