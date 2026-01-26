У Сумах подружжя працевлаштовувало чоловіків до фейкового коледжу для бронювання

Військовозобов'язані використовували несправжні документи про працевлаштування для отримання відстрочки від мобілізації

Поліція викрила групу людей, що займалася працевлаштуванням чоловіків до коледжу, якого насправді не існувало. Подружжя та двоє їхніх знайомих допомагали військовозобов'язаним отримати бронювання. Про це пише «Главком» із посиланням на повідомлення поліції Сумської області.

У поліції повідомили, що завдяки несправжнім наказам про працевлаштування у фейковому коледжі чоловіки отримували відстрочку від мобілізації. «Слідчі поліції встановили, що до схеми причетні четверо місцевих мешканців – подружжя та їхні знайомі. Вони зареєстрували товариство, яке начебто займалося професійно-технічною освітою. Очолила заклад одна з учасниць групи. Однак насправді жодної освітньої діяльності заклад не здійснював», – розповіли у поліції.

Подружжя допомагали військовозобов'язаним отримати бронювання фото: Поліція Сумської області

Фігуранти справи створювали фальшиві накази про призначення чоловіків призовного віку на роботу викладачами, методистами та іншими працівниками. Завдяки цим документам чоловіки у ТЦК та СП отримували відстрочки.

Правоохоронці провели обшуки у підозрюваних та виявили мобільні телефони, документи, записи та інші докази щодо їхньої незаконної діяльності. «Наразі усім чотирьом особам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань, вчинене групою осіб)», – зазначили у поліції Сумської області.

